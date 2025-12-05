Mario Perrotta, lettura scenica a Sesto Fiorentino

Ph Luigi Burroni

È nelle trincee di sangue e fango della prima guerra mondiale che veneti e sardi, piemontesi e siciliani, pugliesi e lombardi si trovarono vicini per la prima volta, accomunati dalla paura e dallo spaesamento. Il primo, vero, momento di unità nazionale. “Milite Ignoto quindicidiciotto” è lo spettacolo che il pluripremiato attore, regista e autore Mario Perrotta presenta in lettura scenica sabato 6 dicembre (ore 18,30 – ingresso libero) alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino nell’ambito di Giorni di Storia Festival.

“Milite Ignoto” racconta lo spaesamento della vita di trincea, un disorientamento che investe corpo, mente e linguaggio. I molti dialetti che affiorano nella narrazione restituiscono la confusione e la mescolanza forzata di voci che popolarono il fronte, creando un’unica, vulnerabile coralità.La forza della lettura di Perrotta sta nel riportare alla luce lo smarrimento del singolo essere umano di fronte alle atrocità del conflitto e alla violenza degli Imperi che costellavano il mondo di inizio ‘900, dando nuova vita alle testimonianze dei soldati.

Lo spettacolo è prodotto da Permar Compagnia Mario Perrotta, Archivio Diaristico Nazionale, La Piccionaia e Duel, tratto da “Avanti sempre” di Nicola Maranesi e dal progetto “La Grande Guerra, i diari raccontano” a cura di Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranesi.MARIO PERROTTA - Autore, attore e regista teatrale, Mario Perrotta è considerato una delle voci più significative del panorama teatrale italiano. Le sue drammaturgie dal forte impatto civile, da lui stesso dirette e interpretate in Italia, sono tradotte e messe in scena anche all’estero in diverse lingue e in contesti importanti quali il Festival d’Avignone e il New York Solo Festival (Premio Migliore drammaturgia straniera nel 2018).

Finalista per dodici volte agli Oscar del teatro italiano, i Premi Ubu, vince nel 2011, 2013, 2015 e 2022 come interprete, drammaturgo, e regista di progetti con centinaia di artisti coinvolti. Vince anche il Premio Hystrio nel 2008 e nel 2014, e nel 2015 il Premio Nazionale della Critica. Riceve, inoltre, riconoscimenti istituzionali quali quelli della Presidenza del Consiglio e della Camera dei Deputati per “l’alto valore civile del testo e per la straordinaria interpretazione” per il progetto Cìncali – dedicato all’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.Giorni di Storia Festival - Dedicato a “Imperi e imperialismi” e in programma fino a giovedì 11 dicembre a Sesto Fiorentino e Calenzano (Firenze), Giorni di Storia Festival è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con il Comune di Calenzano e l’Istituto Ernesto De Martino, con il sostegno di Unicoop Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Consiglio regionale della Regione Toscana.Nei prossimi giorni il festival vedrà ospiti analisti politici e storici prestigiosi, tra cui Stefano Bartolini, Fabrizio Maronta, Andrea Brazzoduro e l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Luisa Morgantini.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione.Info, programma completo e prenotazioni sul sito www.giornidistoriafestival.it.