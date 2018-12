Mario Biondi giovedì 13 dicembre all’Obihall

Con lui sul palco una speciale super band composta da Quintorigo, Federico Malaman, Massimo Greco e Tosh Peterson

Mario Biondi sarà in concerto giovedì 13 dicembre all’Obihall insieme a Quintorigo, Federico Malaman, Massimo Greco e Tosh Peterson. Una collaborazione nata sul palco di Umbria Jazz lo scorso 21 luglio, dove Mario è stato headliner della serata. Graditissimi ospiti sono stati in quell’occasione proprio i Quintorigo, che hanno arricchito di nuove sonorità alcuni dei brani in scaletta.

Il fortunato incontro artistico prosegue ora nel tour teatrale e dà vita anche al nuovo brano I wanna be free, scritto da Mario Biondi e Max Greco (musica), Jeff Cascaro e Robin Meloy Goldsby (testo) prodotto da Mario Biondi e Max Greco.

“E sperimentazione sia! Ho pensato ad un connubio tra il moderno progressive dei Quintorigo, la maestria jazz-fusion di Federico Malaman, la grande conoscenza dei sound elettronici e l’esperienza nella pop music di Massimo Greco unita alla giovane e potente arte del diciassettenne Tosh Peterson alla batteria. L’idea è quella di rinnovare e potenziare un repertorio consolidato e fonderlo con novità piene di colori e sounds accattivanti per questo tour teatrale. Vi invito a condividere questa esperienza con noi”.

In attesa di incontrare il pubblico italiano, Mario Biondi ha impegnato gli ultimi mesi in un fittissimo tour europeo (26 date in 13 paesi) attualmente in corso. Una timbro caldo, profondo, sensuale: voce nera e cuore siciliano Mario Biondi, ha coltivato con cura la sua passione musicale, a partire dagli ascolti fatti in tenerissima età, continuando con le diversissime esperienze che sono valse a formare il grande artista d'oggi. Carica, energia e groove che da anni ammaliano le platee di mezzo mondo.

I biglietti - posti numerati da 50/40/27 euro, platea gold 60 euro – sono disponibili nei punti prevendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101).