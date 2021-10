Marianella Bargilli debutta con Fedra all'Olimpico di Vicenza

Dopo il successo ottenuto al Campania Teatro Festival di Napoli lo scorso luglio con lo spettacolo Una stanza tutta per sé in cui Marianella Bargilli interpretava Virginia Woolf, l’attrice toscana è pronta per tornare in scena con un altro importante spettacolo Fedra di Jean Racine.

Sono in corso le prove la compagnia si sta affiatando: “Ho con me dei compagni di viaggio meravigliosi -dichiara Bargilli- con alcuni di loro ci ho già lavorato, per altri è la prima volta e sono molto felice di come sta andando. Stiamo procedendo pian piano, stiamo portando questa nave in porto e speriamo che l’attracco sia dei migliori”

Sul suo personaggio dichiara” Fedra è una donna estremamente fragile, forte dalle mille sfumature, è una regina piegata dall’amore per cui incredibilmente un potere spezzato dai sentimenti”.

Il debutto in prima nazionale sarà venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre alle 21,00 all’interno del 74°Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza sotto la direzione artistica di dello scrittore e regista Giancarlo Marinelli,

L’adattamento della celebre pièce è curato da Patrick Rossi Gastaldi che ne firma anche la regia.

Marianella Bargilli sarà la protagonista nel ruolo di Fedra, ruolo ricoperto nella precedente produzione da Anna Bonaiuto impossibilitata da un infortunio a tornare in teatro.

Insieme a Bargilli Fabio Sartor, Matteo Cremon, Paila Pavese, Silvia Siravo, Leonardo Sbragia.

“Alle prove arrivo sempre con un’idea sul personaggio a cui mi approccio sempre con grande rispetto e anche sullo spettacolo, ma mai con una regia nella testa” racconta Bargilli “sono sempre emozionata ad ogni nuovo progetto e questo non fa differenza con tutti gli altri ai quali ho preso parte”.

Marianella Bargilli inizia il suo percorso di studi teatrali con il Teatro Danza mettendo in scena numerosi spettacoli di strada con un pubblico popolare. Nel 2004 debutta nella prosa italiana dopo una piccola parte in “Hannibal” di Ridley Scott, gli studi di teatro a Roma (teatro blu) e varie esperienze televisive nei primi anni Duemila, tra cui quella al “Grande Fratello” che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

Seguono anni di tournées a livello nazionale con diversi registi, su classici contemporanei da Eduardo De Filippo a Pirandello. Nel luglio 2011 vince il premio “Perle del Tirreno” come personaggio femminile dell’anno per il teatro.

Negli ultimi anni, tra le altre, Bargilli ha interpretato Teresa in “Luci della ribalta” di Charlie Chaplin per la regia di Giuseppe Emiliani (2016-2017), Alberta con lo spettacolo “Refugees... voi come noi” ideato e diretto da Ugo Bentivegna (2018) che nell’estate 2019 diventa “Refugees... il respiro dei migranti – Salina Opera Paese” nell’ambito della XIV edizione del SalinaDocFest e nell’estate 2020 è in replica in Sicilia, Sofia con lo spettacolo “La cena delle belve” di Vahè Katchà per la regia Julien Sibre in tournée da gennaio a marzo 2019 e da novembre 2019 a febbraio 2020.

Il 2021 è un anno molto denso per Bargilli fra teatro (“Uno, nessuno e centomila” per la regia di Antonello Capodici, “La governante” di Vitaliano Brancati per la regia di Guglielmo Ferro), cinema (“Tramonto a Nord Ovest” di Luisa Porrino).

“Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, per la regia Alessio Pizzech, ha stregato il pubblico del Campania Teatro Festival al suo debutto il 6-7-8 luglio 202.