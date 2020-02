Marco Masini: firma copie e mini live da Libraccio

Appuntamento per i fans venerdì 21 febbraio alle 18,30

Venerdì 21 febbraio alle 18,30 Marco Masini incontra i suoi fans alla Libreria Libraccio di Firenze, a due passi dal Duomo. Il cantante fiorentino firmerà le copie del suo nuovo album e si esibirà in un mini live.

Masini ha deciso di festeggiare in grande stile i suoi primi 30 anni di carriera: ha partecipato al 70° Festival di Sanremo con brano “Il Confronto” e ha fatto uscire un album, “Masini +1, 30th Anniversary” (lo scorso 7 febbraio) che contiene 4 brani e 16 duetti. Prima del tour lo presenta in giro per l’Italia, in collaborazione con Radio Subasio.

Da aprile Masini sarà in tour nei principali teatri italiani ed europei, tornando così a riabbracciare il suo pubblico dal vivo e, per celebrare al meglio il traguardo dei 30 anni di carriera, il 20 settembre sarà protagonista sul palco dell’Arena di Verona per un concerto-evento che si preannuncia interessante. Infatti, per festeggiare uno degli artisti più rappresentativi del panorama musicale italiano, saliranno sul palco insieme a Marco anche molti colleghi e amici: Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza, Arisa.

