Marco Fornaciari ospite solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Uno dei pochi violinisti a cui è stato concesso di suonare il prezioso Stradivari di proprietà del Comune di Cremona. Gran virtuoso dello strumento, Marco Fornaciari è l’ospite solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nei due concerti in programma domenica 23 e lunedì 24 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio. Sul podio sale Giuseppe Lanzetta, direttore stabile e fondatore dell’Orchestra.

Ad esaltare le doti di Marco Fornaciari sarà una delle pagine classiche più note al grande pubblico, il “Concerto in re maggiore per violino e orchestra” che Petr Ilic Cajkovskij scrisse in uno dei momenti più fecondi di creatività, con il suo inconfondibile tema in cui è racchiusa l’anima della Russia romantica. Completa il programma la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven, che il compositore battezzò “del destino”.Marco Fornaciari si è formato all’Accademia Chigiana e al Conservatorio di Ginevra.

Ha suonato a ogni latitudine, in sale prestigiose come il Teatro alla Scala, il Mozarteum, la Salle Pleyel e l’Accademia di S. Pietroburgo.Ha inciso per le case discografiche Erato, Naxos e Fonè: per Fonè ha realizzato l’unica registrazione integrale (in sei cd) delle oltre 80 composizioni di Paganini per violino e chitarra. Si dedica attivamente anche al repertorio per viola e alla pratica del violino barocco, con cui ha inciso, tra gli altri, una edizione “filologica” delle “Sei Sonate e Partite” di J.

S. Bach.Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.La 43esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp, www.orchestradacamerafiorentina.it.ProgrammaP. I. Cajkovskij Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35L.v. Beethoven Sinfonia n. 5 in do minore op. 67Informazioni e prenotazioniSegreteria Orchestra tel. 055.783374 - 333 7883225 - anche via whatsapp. https://orchestradacamerafiorentina.it - orchestra.camerafiorentina@gmail.com