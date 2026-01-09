Marco Brescianini in viola

Domenica 11 gennaio partita della Fiorentina allo stadio Franchi, dove i viola scenderanno in campo contro il Milan. L’incontro inizierà alle 15:00.

Il Milan, dopo il pareggio di San Siro contro il Genoa, deve tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno sulla capolista Inter, ora distante tre punti e impegnata nello scontro diretto con il Napoli. La squadra di Allegri sarà impegnata fuori casa contro la Fiorentina, reduce dal pareggio esterno contro la Lazio. Allegri punterà ancora su Pulisic. Vanoli dovrebbe invece tornare ad affidarsi dal primo minuto a Kean, partito dalla panchina contro Cremonese e Lazio nelle ultime due giornate.

Oggi l'ACF ha acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’Atalanta B.C.

Brescianini, nato a Calcinate il 20 gennaio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A, e nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, in Serie A le maglie del Frosinone e dell’ Atalanta. Con i bergamaschi ha collezionato 50 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola, che indosserà la maglia numero 4, ha, inoltre, vestito in 2 occasioni la casacca della Nazionale maggiore italiana.

Questa mattina Marco Brescianini è arrivato al Viola Park. Il duttile centrocampista, dopo un primo tour delle strutture del centro sportivo — che lo hanno piacevolmente colpito — è stato subito accolto dal suo nuovo tecnico, desideroso di avere un primo confronto diretto con lui.

Al termine del colloquio con mister Vanoli, dal quale è uscito visibilmente motivato, il giocatore si è recato nell'area medica per i test di valutazione preventiva con il fisioterapista Stefano Dainelli.

Conclusa la batteria di test, Brescianini si è dedicato alle foto di rito e ai contenuti per l'area media, prima di concedersi una pausa per il pranzo; qui conoscerà i nuovi compagni in attesa che le due società completino lo scambio dei documenti. Nel pomeriggio è quindi atteso sul terreno di gioco per sostenere il suo primo allenamento in maglia viola.