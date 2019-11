Marcheschi: "La tramvia ha peggiorato i problemi del traffico"

Il Consigliere regionale di Fdi interviene dopo lo studio di Confcommercio, che stima in 280mila euro al giorno i danni provocati dal traffico al sistema economico fiorentino

Firenze – “Durante i cantieri, noi dell’opposizione, avevamo avanzato grossi dubbi che la tramvia potesse risolvere i gravi problemi del traffico cittadino. Le nostre perplessità sono state adesso confermate dalla stima di Confcommercio che valuta in 280mila euro al giorno i danni provocati dal traffico al sistema economico cittadino. Del resto se i cittadini rimangono in coda non lavorano e non producono! -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- La tramvia ha portato soltanto una riduzione del 20% del traffico, in certi casi lo ha persino peggiorato. La stazione di Santa Maria Novella è diventata una fortezza inespugnabile. E infatti si sono sensibilmente ridotti gli incassi del parcheggio della stazione, uno sprofondo rosso per il parcheggio-cassaforte della Firenze parcheggi: nel 2017 ha perso il 10,78%, in soldoni quasi 500mila euro, e nel 2018 il 15,83% quasi 700mila euro, quindi circa un milione e 200mila euro andati in fumo in soli due anni”.