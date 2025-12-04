ManzAid, solidarietà fiorentina che si diffonde nel mondo

ManzAid è un Ente Terzo Settore/Organizzazione Società Civile con la missione di donare Salute ed Educazione a Infanzia e Gioventù. Da Firenze, il presidente Stefano Manzini ha diffuso la sua "creatura" di solidarietà in varie parti del mondo e nella lettera inviata agli amici per gli auguri di Natale 2025 ricorda quanto fatto quest'anno.

"Nel 2025 ManzAid ha realizzato 5 nuovi progetti oltre a 7+ progetti di Sviluppo e Sostenibilità. Siamo in 10 Paesi, con 15 ambulatori pediatrici e 14 strutture scolastiche. Al 30.9.25 sono oltre 170.000 i bambini e ragazzi che hanno ricevuto assistenza medica negli ambulatori ManzAid e più di 6.000 gli alunni e studenti che hanno beneficiato dei nostri supporti alla didattica. Continuiamo con forza a testimoniare che, in collaborazione con le comunità locali, è possibile realizzare un futuro di Salute ed Educazione per migliaia di bambini e ragazzi che vivono in situazioni svantaggiate.

Grazie a tutti Voi che avete permesso il realizzarsi di tutto questo!

Auguro a Voi ed a tutti i Vostri cari i migliori auguri di Buone Feste", conclude il presidente Stefano Manzini detto ‘The Manz’.