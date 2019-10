Mannoia al Verdi di Firenze: ultimi biglietti per il 19 ottobre

I posti per venerdì 18 sono esauriti

Da Firenze è partito, con un sold out la scorsa primavera, e a Firenze torna, venerdì 18 e sabato 19 ottobre al Teatro Verdi di Firenze (ore 20,45) il “Personale Tour” di Fiorella Mannoia.

Anche stavolta il tutto esaurito è a un passo: gli ultimi biglietti per la data di sabato 19 ottobre - posti numerati da 30 a 69 euro - sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it.



Al centro di questa trionfale serie di date è il nuovo album “Personale”: 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora. Preziosa e variegata la scelta degli autori: Federica Abbate, Giulia Anania, Amara, Luca Barbarossa (autore di un brano in romanesco), Bungaro, Antonio Carluccio (autore e interprete di un duetto con Fiorella in dialetto napoletano), Cheope, Cesare Chiodo, Marialuisa De Prisco, Ivano Fossati, Daniele Magro, Rakele, Zibba e la stessa Fiorella Mannoia.



Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Info tel. 055.667566 - 055.212320

www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it

www.friendsandpartners.it



1° settore 69 euro

2° settore 65 euro

3° settore 55 euro

4° settore 40 euro

5° settore 35 euro

6° settore 30 euro



Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)



I bambini sotto 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.