Manifestazione di studenti in Dalmazia: probabili disagi a traffico e Tramvia

Si inizia alle 16 con un flash mob in piazza Dalmazia

In programma nel pomeriggio del 13 dicembre una manifestazione con corteo organizzata dagli studenti fiorentini che potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità. Il corteo intercetterà anche i binari e la Tramvia non sarà esente dai disagi.



Si inizia alle 16 con un flash mob in piazza Dalmazia poi, dalle 18-18.30, i partecipanti in corteo percorreranno via Corridoni, via Tavanti, via Vittorio Emanuele II per tornare in piazza Dalmazia con passaggi anche sulla linea tranviaria.



"Pertanto sono probabili disagi alla circolazione veicolare e ripercussioni sul servizio tranviario" rende noto Palazzo Vecchio.