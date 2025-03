Maltempo: viabilità alterata dagli allagamenti

Firenze, 14 marzo 2025 – A partire dalle prime ore del mattino, intense precipitazioni hanno interessato la nostra regione.

A causa del maltempo che in queste ore sta interessando la Toscana, la circolazione ferroviaria è rallentata nel nodo di Firenze per alcuni rami di un albero che si sono abbattuti sulla linea di alimentazione elettrica. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno intervenendo per rispristinare l’infrastruttura danneggiata. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 30 minuti.

Autolinee Toscane si scusa per il disagio e conta sulla comprensione degli utenti vista l’emergenza che sta attraversando tutta la regione. Per ogni ulteriore informazione si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it

A causa delle forti piogge, alle ore 13 circa: sulla A1 Milano-Napoli, si registrano 9 km di coda in aumento, nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e il bivio con la Direttissima verso Bologna, dove il traffico transita su una corsia. Sulla A11 Firenze-Pisa nord, si registrano 2 km di coda in aumento nel tratto compreso tra Prato est e il bivio con la A1.

La Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio. Inoltre, a causa del maltempo sono stati disposti i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla A1 Milano-Napoli, è chiusa l'uscita di Calenzano per chi proviene da Bologna;

è stata disposta la chiusura del ramo di allacciamento (R42) tra Scandicci e la FI-PI-LI verso la FI-PI-LI.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Roma e dirette verso Bologna, si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa nord, successivamente la A12 Genova-Sestri Levante ed infine la A15 Parma-La Spezia.

La strada statale 67 “Tosco Romagnola” è chiusa a Empoli (km 46) a causa dell’allagamento del sottopasso ferroviario. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria.

La stessa SS67 è stata invece riaperta tra Dicomano e San Godenzo, nella città metropolitana di Firenze, dove si sono verificate due frane al chilometro 121 e 125. Si transita a senso unico alternato.

La strada statale 65 “della Futa” è chiusa in entrambe le direzioni in località Vaglia (dal km 13 al km 18) nella città metropolitana di Firenze, per allagamento.

Le squadre di intervento e i tecnici Anas sono operativi per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di maltempo.