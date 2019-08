Maltempo: temporali su Firenze

Prolungato fino alle 21 di domani, sabato, il codice giallo per rovesci. Attenzione ai corsi d'acqua secondari per pericolo idrogeologico/idraulico: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle

FIRENZE– Infiltrazioni di aria fresca in quota determinano, infatti, condizioni di marcata instabilità in particolare nelle zone interne e durante le ore centrali della giornata. La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo per oggi, e prevede analoga situazione anche per domani sabato (sempre dalle 13 alle 21) su buona parte della Regione per la possibilità di rovesci e temporali.

Su Firenze sono in corso precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporalesco Possibili colpi di vento e grandinate. Tendenza a cessazione dei fenomeni in serata. E il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Come sempre la Protezione civile ricorda che i n caso di precipitazioni significative, se si è alla guida di veicoli, è necessario ridurre al minimo la velocità e, eventualmente, fermarsi (sempre in condizioni di massima sicurezza): attendere la cessazione dei fenomeni più importanti prima di riprendere la marcia risulta spesso una ottima precauzione.