Maltempo: temporali forti domani a Firenze

Codice giallo per piogge su tutta la Toscana dalle 20:00 di stasera, domenica 1 dicembre. Interessati i corsi d'acqua secondari per pericolo idrogeologico/idraulico: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle

FIRENZE– La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali dalle 20 di stasera, alla mezzanotte di domani, lunedì 2 dicembre. Una nuova perturbazione in avvicinamento dalla Francia, nella giornata odierna inizia a interessare più direttamente il nord-ovest della penisola per arrivare alla Toscana nella giornata di domani, lunedì. Già dalla serata di oggi, domenica, sono previste piogge in intensificazione sul nord-ovest con rovesci e temporali, anche di forte intensità, in estensione al resto della regione a partire dalle ore notturne.

Allerta gialla da stanotte a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Il codice giallo scatterá a mezzanotte di domani, lunedí 2 dicembre, e terminerá 24 ore dopo.

I modelli prevedono cumulate medie intorno ai 30 mm. nelle 24 ore. Nella serata di domani fenomeni più isolati e meno intensi.