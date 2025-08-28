Maltempo: scatta l’arancione per pioggia e temporali

Perturbazione in arrivo anche in Toscana, tra il tardo pomeriggio-sera di oggi, giovedì, e la mattinata di domani con tempo in netto peggioramento. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 18 di oggi fino alle 7 di domani, venerdì 29, per le zone centro-settentrionali e costa fino al golfo di Follonica. Per le stesse zone, dalle 14 alle 18 di oggi, è stato emesso un codice giallo sempre per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti e sempre per lo stesso motivo, altro codice giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 20 di domani per le restanti zone della regione.

Su tutto il territorio do Firenze, ad eccezione dei comuni del Valdarno Superiore dove è previsto un codice giallo, annunciato rischio idrogeologico/idraulico (con possibili esondazioni, allagamenti e smottamenti) nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle) per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Si raccomanda massima attenzione, in particolare durante i fenomeni più intensi dove potrebbero verificarsi locali criticità ed allagamenti.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche e della conseguente allerta meteo a Impruneta, la serata “Voglio tornare negli anni ’90”, inserita nel programma di Impruneta GO, non potrà svolgersi nella data odierna. L’evento è pertanto riprogrammato al 1 settembre.

A Empoli (Zona di allerta A4); con ordinanza 352 del 28 agosto 2025, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile. Il suddetto C.O.C. si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, a seguito dell'allerta meteo, di livello arancione, emanata dalla sala operativa della Regione Toscana, informa che le canalette irrigue serventi la piana di Lucca rimarranno chiuse da subito fino a domani, venerdì 29 agosto, alle ore 8, salvo ulteriori proroghe dell'allerta.

In seguito all’allerta meteo diffusa dalla Regione Toscana, il musical “Far far west... Calamity Jane!” che doveva avere luogo domani, venerdì 29 agosto, nell’Abbazia di San Galgano andrà in scena presso la palestra comunale di Chiusdino in via Montecapino. Come precedentemente annunciato lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15.