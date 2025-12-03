Regione: presentato il libro sul bardiccio

Ph da Fb presidente Saccardi

"Oggi abbiamo presentato "Il Bardiccio: storia e ricette di un insaccato ribelle" un libro che racconta la Toscana attraverso un prodotto tipico della nostra tradizione ed in particolare della zona della Valdisieve e delle terre del Chianti Rufina. Con Alessandro Sarti e tante amiche e amici: Luisanna Messeri, Serena Spinelli e Francesco Casini il vicesindaco di Pelago Giacomo Bracaglia e il vignettista Lido Contemori, che ha realizzato le illustrazioni". Così Stefania Saccardi, vicepresidente del Consiglio regionale toscano, che aggiunge: "Leggetelo se avete la curiosità di sapere come i nostri nonni facevano questa salsiccia particolare, un prodotto che riesce a identificare in modo perfetto il territorio della Valdisieve" .