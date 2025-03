Maltempo nel territorio: la situazione in ogni Comune

La Sala integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze, compiuto nel Centro Coordinamento Soccorsi l'aggiornamento in ordine agli effetti causati dal maltempo, segnala che per quanto concerne le condizioni meteorologiche, la perturbazione ha abbandonato la Regione Toscana: in particolare, nel periodo notturno si sono registrate residue precipitazioni sparse sul territorio metropolitano di Firenze ed il nuovo bollettino meteo prevede allerta "gialla" per rischio idrogeologico fino le ore 23.59 odierne e da domani ritorno alla normalità con colore "verde" su tutto il territorio provinciale.

Quella empolese la zona che ha subito più danni. E’ stata una domenica al lavoro per i quasi trecento volontari che sono impegnati nell’intervento di protezione civile più imponente a livello regionale dopo i danni causati dall’ondata di maltempo abbattutasi in regione tra venerdì e sabato.

Ieri il centro operativo comunale allestito al Terrafino aveva in gestione 97 volontari dalla colonna della Regione Toscana, 87 dalle colonne nazionali, 70 dalle associazioni del territorio e dall’Unione dei comuni.

Approfondimenti Allerta meteo a Empoli per gattile e canile

«Di queste forze – ha detto Samuele Noviello, responsabile Protezione civile Anpas zona empolese – 15 squadre sono quelle delle Pubbliche assistenze Toscane, 10 sono quelle di Anpas zona empolese. Il lavoro nei comuni del circondario (Fucecchio, Cerreto Guidi, Montelupo) fortunatamente è in via di ultimazione, in questa domenica ci siamo concentrati su Empoli e sulle sue frazioni dove non mancano i problemi. Le nostre squadre sono a Ponzano, dove la rotta arginale dell’Orme ha portato allagamenti negli scantinati e ai piani bassi delle scuole, altre vuotature e pulizie di strade e cantine sono in corso a Santa Maria, Carraia e Marcignana. Voglio ringraziare i nostri volontari empolesi, ma anche tutti gli altri e le altre che sono arrivati da tutta Italia per sostenere l’empolese in difficoltà».

«In questi due giorni – ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini – in tanti dei nostri volontari hanno prima vuotato la propria casa dall’acqua, poi sono scesi in strada indossando la divisa arancione per aiutare i propri concittadini. Credo sia una scuola di civismo, e un segno di responsabilità che va a tutto vantaggio del volontariato toscano e italiano che è arrivato qua a ricambiare con la sua presenza, i tanti interventi fatti dai toscani nelle calamità nazionali».

Di seguito la situazione dei Comuni in cui permangono criticità per la popolazione.

BORGO SAN LORENZO

permangono 12 persone evacuate e alloggiate in albergo;

risultano isolate 15 persone, di cui una signora ultraottantenne, in località Striano. E' in corso un sopralluogo congiunto da parte dei Carabinieri Forestali e Vigili del fuoco per valutarne l'evacuazione anche tramite l'elicottero in caso di impossibilità di altre modalità di trasferimento;

permane la chiusura della linea ferroviaria;

Chiusa una parte del Chino Chini, esclusi gli spazi dell'ultimo ampliamento compiuto 4 anni fa.

BARBERINO di MUGELLO

risultano 30 persone isolate, di cui 3 presso il Monastero del silenzio e 27 in località Bovecchio, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità

CAMPI BISENZIO

Criticità del Fosso Macinante: è stato svolto un sopralluogo dai tecnici del Consorzio di Bonifica e del Comune: sebbene i livelli d'acqua siano in forte diminuzione, il consorzio ha attivato interventi di messa in sicurezza in somma urgenza;

Tutte le strade sono state liberate e le squadre stanno intervenendo per liberare i garage ed i seminterrati

EMPOLI

Sono stati giorni difficilissimi per la città di Empoli, colpita dall'ondata di piogge negli scorsi giorni. Se nelle zone più colpite dagli allagamenti si continua a lavorare senza sosta per svuotare cantine, garage e seminterrati (Ponzano, Carraia, Santa Maria su tutti), il resto della città è pronto a ripartire.

Lunedì 17 marzo 2025, infatti, gli istituti scolastici di Empoli riapriranno le porte, dopo la chiusura preventiva di venerdì 14 marzo, prorogata anche a sabato 15 marzo, per l’allerta meteo codice rosso. Una scelta rivelatasi giusta, che ha evitato genitori e studenti bloccati nel traffico tra le strade allagate, con rischi enormi.

Tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado riapriranno domani, lunedì 17 marzo con alcuni distinguo. Aperti i nidi, le scuole dell’infanzia (dove non verrà somministrata la colazione di metà mattina, alle 9.30), le primarie e le secondarie di primo grado. Con le riaperture sono garantiti e quindi attivi i servizi di ‘pre-scuola’ e di trasporto scolastico.

Per le scuole secondarie di secondo grado si precisa: all’IIS Pontormo di via Raffaello Sanzio è sospesa l’attività didattica, regolare invece in via Bonistallo e via Rosselli; sospesa la didattica anche all’ITI Ferraris Brunelleschi di via Sanzio.

Per il servizio mensa, nei giorni di lunedì 17 e martedì 18 marzo, il pranzo dovrà essere preparato dalle famiglie, al ‘sacco’, o in alternativa avranno la facoltà di andare a prendere le proprie figlie e i propri figli per pranzare in famiglia e riportarli il pomeriggio alla ripresa dell’attività scolastica. Sarà poi il Comune di Empoli a comunicare l’organizzazione della ristorazione per i giorni successivi, di concerto con le istituzioni scolastiche.

A certificare lo stato del servizio anche un'ordinanza, la 112 del 16 marzo, che impone l’immediata sospensione del servizio di refezione scolastica nelle scuole comunali d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, aventi sede nel territorio comunale di Empoli, fino a nuova comunicazione. Esclusi i nidi che avranno servizio regolare in ogni sede.

La sospensione del servizio di refezione sarà revocata con successivo provvedimento a seguito del ripristino della piena operatività della mensa scolastica.

Il maltempo ha causato allagamenti anche alla piscina comunale di via delle Olimpiadi. Aquatempra, gestore dell'impianto, ha confermato la chiusura fino al ripristino di alcuni locali tecnici toccati dall'alluvione.

FIRENZUOLA

risultano 8 persone isolate per le quali non sono presenti criticità in loc. Pianaccio e Tarabba, a causa della frana sulla SP32.

IMPRUNETA

Durante la giornata di ieri, sabato 15 marzo, non sono state segnalate emergenze di grave entità, e gli interventi più significativi sono stati completati con successo. Le aree più colpite dalle condizioni meteorologiche avverse risultano oggi in buono stato, grazie al pronto intervento delle squadre della Protezione Civile della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze e della Misericordia di Impruneta, nonché alla preziosa collaborazione della cittadinanza.

MARRADI

permane l'isolamento di 30 persone in località Campigno per le quali non si rilevano criticità;

permane l'evacuazione di 29 persone che hanno trovato ricovero autonomamente.

PALAZZUOLO SUL SENIO

in merito alla discarica di rifiuti emersa nella notte, è in corso attività di analisi tramite sopralluogo da parte di personale del Comune, di HERA COMM S.p.A. ed interlocuzione avviate da ARPAT ;

risultano 2 persone isolate presso l'agriturismo in località Monti che non presentano criticità. Si precisa che le stesse sono i proprietari della struttura e non ospiti;

in località Ginestreto, a causa di un sospetto movimento franoso a ridosso di un'abitazione è stata evacuata 1 persona accolta in struttura comunale.

PONTASSIEVE

risultano 10 persone isolate in località Madonna del Sasso con possibilità, allo stato attuale, di transitare solo sul sentiero pedonale

RUFINA

in merito alla segnalata richiesta di intervento per sversamento idrocarburi che sembrava provenire da una carrozzeria-distributore sita in via Picasso-SS67, la squadra dei Vigili del Fuoco inviata sul posto ha verificato che non sussistono situazioni di pericolo derivanti dal deposito carburanti trattandosi solo di acque reflue per le quali è stato attivato lo svuotamento.

SESTO FIORENTINO

La viabilità è regolare su gran parte del territorio comunale di Sesto Fiorentino, con l’eccezione di piazza Vittorio Veneto, via Barducci, piazza del Mercato, via della Tonietta, piazza della Chiesa, via del Soderello, via Scardassieri, via dei Ciompi, via Savonarole e zone limitrofe dove proseguono i principali interventi di ripulitura.

Restano al momento chiusi i sottopassi di viale Machiavelli e piazza della Chiesa dove sono in corso le operazioni di sgombero da acqua e fango.A causa di movimenti franosi sono interrotte la strada provinciale 130 al km 11 e via di Baroncoli. Sia in città che nella parte collinare permangono alcune criticità minori (come detriti o restringimenti) che interferiscono con la circolazione. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alla guida e ad attenersi alle indicazioni e alla segnaletica presente sul posto.

Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sarà svolto regolarmente su tutto il territorio. Il ritiro dei rifiuti ingombranti sarà effettuato da Alia previa richiesta da farsi tramite Aliapp, il sito www.aliaserviziambientali.it, oppure il call center(800.888333-199.105105-0571.1969333). I rifiuti ingombranti possono anche essere conferiti all’Ecocentro di via De Gasperi negli orari di apertura.

Le scuole e i servizi all’infanzia, come precedentemente comunicato, saranno aperti. Eventuali variazioni degli orari di ingresso e uscita saranno comunicate direttamente dai singoli istituti. I servizi pre e post scuola e trasporto scolastico saranno svolti regolarmente; il servizio mensa è attivo con alcune variazioni dei menù dovute alle limitazioni operative conseguenti all’allagamento del centro cottura di Qualità&Servizi a Calenzano.

VAGLIA

9 persone evacuate attualmente ospitate da parenti mentre 1 persona sarà sistemata in struttura del comune;

sono state risolte le criticità di approvvigionamento del sistema idrico presso località Pratolino;

permangono criticità in merito al traffico non autorizzato sulla SS65 interrotta a causa della frana in movimento, per la quale si sensibilizza la popolazione a rispettare i divieti adottati dalle competenti Autorità.

VICCHIO

permane l'evacuazione di: 4 persone nella frazione Gattaia, 1 a Ponte a Vicchio e 6 a Villore , tutti organizzati in maniera autonoma.

, tutti organizzati in maniera autonoma. permane l'isolamento di 44 persone: