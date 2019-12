Maltempo in Toscana: Sieve ed Ombrone Pistoiese in 3 ore sono saliti di 4 metri

La pioggia di oggi pomeriggio ha causato grandi problemi a strade e fiumi nel territorio metropolitano fiorentino. La Sp 41 di Sagginale rimasta chiusa al transito tra Ponte a Vicchio e Dicomano. Ristagni e detriti su molte strade

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che si sono registrate precipitazioni diffuse ed abbondanti (pluviometria max. 78,2 mm a Villore) che hanno causato numerose criticità sul territorio e l'innalzamento repentino dei livelli idrometrici.

Per comprendere meglio l'intensità di questo evento si riporta come esempio la velocità con la quale sono aumentati i livelli dei corsi d'acqua di Sieve ed Ombrone Pistoiese che in 3 ore sono saliti di circa 4 m.

Permangono locali criticità sulla viabilità di competenza per la presenza di ristagni e detriti sulla sede stradale.

La Sp 41 di Sagginale è chiusa al transito tra Ponte a Vicchio e Dicomano.

I livelli idraulici del reticolo secondario sono in calo mentre sono in lieve aumento quelli del fiume Arno che comunque non destano preoccupazione.

Il consiglio è quello di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua.

L'invito ai cittadini è seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi.