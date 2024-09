Maltempo in Toscana: il punto della situazione

Vento e pioggia hanno colpito ieri tutte le province della Toscana; 340 gli interventi svolti dai Vigili del fuoco, in particolare a Firenze dove ne sono stati effettuati 50. Soccorse alcune persone all’interno delle loro auto bloccate nei sottopassi stradali e prosciugati i locali al piano terra o seminterrati allagati. L’interruzione delle precipitazioni ha consentito gradualmente il ritorno alla normalità ed in particolare la ripresa dell’ordinaria viabilità sulle principali arterie stradali.

Con il termine dell'allerta meteo arancione nella mattina di lunedì 9 settembre e il diradarsi della perturbazione che ha tenuto banco per tutto il weekend, è tempo di fare il punto della situazione per quanto riguarda il maltempo.

A Empoli non ci sono state gravi criticità da segnalare. Sin dall'apertura del Coc, nella serata di sabato 7, fino alla tarda serata della domenica, la Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa si è mossa insieme ai dirigenti e agli operai comunali, alla polizia municipale dell'Unione e alle squadre di volontariato per controllare e gestire le emergenze del momento.

Approfondimenti Il reticolo idraulico della regione ha retto bene alle piogge intense

Alcune strade sono state chiuse temporaneamente al traffico: pensiamo a via della Motta-via Pietro Lari ad Avane, il sottopasso ferroviario di via Bonistallo e quello di via Arnolfo di Cambio. In centro e a Santa Maria sono state pulite le griglie e le caditoie, con interventi puntuali su piazza Matteotti, piazza Ristori e piazza Gamucci. Il miglioramento della situazione a partire dalle ore 20 di domenica ha permesso a fossi e torrenti di non esondare e di riportare la viabilità lentamente alla normalità senza altri interventi successivi. Dalla giornata di lunedì la polizia municipale conferma che la viabilità è ripristinata in ogni zona di Empoli.

"Siamo stati pronti sin dalla giornata di sabato per monitorare la situazione su Empoli e, con tutta la Protezione Civile dell'Unione, anche negli altri comuni - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - . Sono stato personalmente in giro per controllare con i miei occhi le situazioni più difficili, ma, grazie all'intervento dei tanti volontari che abbiamo sul nostro territorio, tutte sono state risolte. Questo grazie a un sistema coordinato efficace che ci permette di lavorare in tempo, zona per zona, affrontando ogni emergenza nel dettaglio".

Il territorio del Comune di Vinci è tenuto sotto controllo, così come la situazione di alcune zone particolarmente colpite dalle piogge di ieri. Via di San Pantaleo è stata chiusa intorno alle 19 di domenica 8 settembre e riaperta verso la mezzanotte. Il tratto chiuso è stato quello che costeggia il torrente Vincio, che ha superato il livello di guardia. Dei pini sono caduti, uno in Via Pistoiese, l'altro in Via Pietramarina, a Sovigliana, senza arrecare danni a persone o cose. Gli alberi sono stati rimossi e la viabilità ripristinata.

"Voglio ringraziare gli operai e i tecnici del Comune, i volontari della Vab di Vinci e gli addetti della Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa - ha tenuto a precisare Daniele Vanni, sindaco di Vinci - che sono intervenuti puntualmente e in maniera tempestiva laddove ce n'era bisogno. Stiamo verificando la situazione su tutto il territorio comunale e valutando le segnalazioni con lo scopo di prevenire eventuali disagi futuri".

“Il sistema di protezione civile, in tutte le sue componenti, ha dato prova di efficienza e tempestività – ha sottolineato il Prefetto di Prato La Iacona – monitorando con costanza ed attenzione l’intero territorio ed intervenendo a supporto della popolazione là dove è stato necessario. Ringrazio tutti – Amministrazioni comunali, Provincia, Regione, volontari, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco - per la professionalità, disponibilità ed impegno assicurati in ore complicate”.