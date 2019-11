Maltempo in Toscana: è stato di emergenza regionale

La dichiarazione del presidente Rossi dopo la grande paura di ieri. Si cominciano a contare i danni. Oggi i Comuni interessati dovranno raccordarsi con le Province e le Prefetture che coordineranno l'invio delle schede per richiedere gli indennizzi

FIRENZE - La Sala operativa unificata della Protezione civile toscana ha tenuto una riunione in video-conferenza con le istituzioni territoriali coinvolte dal maltempo delle ultime ore. Dopo una prima ricognizione sugli eventi attivi, tutti in remissione, il direttore regionale Giovanni Massini e il responsabile della Protezione civile Bernardo Mazzanti hanno indicato le modalità con cui raccoglieranno una prima stima dei danni subiti dai territori.

Già nel pomeriggio di oggi i Comuni interessati dovranno raccordarsi con le Province e le Prefetture che coordineranno l'invio delle schede danni affinché la Regione Toscana possa attivarsi più rapidamente possibile per l'assegnazione delle risorse nel rispetto delle procedure previste dal Codice della Protezione civile.

Il presidente Rossi ha già dichiarato lo stato di emergenza regionale e nelle prossime ore sarà chiesto al Governo un'analoga dichiarazione di emergenza nazionale, consentendo così di attivare finanziamenti e di velocizzare le procedure a favore sia dei soggetti pubblici che privati.

Intanto, si registrano alcuni interventi di forze politiche.

MARIO RAZZANELLI. I fiorentini e molti toscani hanno vissuto ore di ansia e paura, guardando l’Arno che si gonfiava minaccioso col passare dei minuti: “Era dal ’92 che non si assisteva ad uno scenario di simili dimensioni, è stata una domenica molto dura - afferma il consigliere comunale Mario Razzanelli - per fortuna tutto è passato. Speriamo che le prossime piogge siano meno intense delle ultime, possiamo parlare di scampato pericolo”.

Razzanelli è tornato, come molti fiorentini, a pensare al 1966, a quel 4 novembre tristemente conficcato nella memoria di tutti: “La portata della piena è stata ingente anche stavolta, le dimensioni sono state molto simili al ’66, la differenza però è stata un’altra: in questa circostanza non è stato commesso l’errore di aprire le dighe. Nonostante che negli anni siano state fatte alcune inchieste, la verità definitiva non è mai emersa. La diga La Penna con la sua apertura favorì l’innalzamento della portata. Gli argini hanno retto non solo perché in questi anni sono state apportate delle migliorie, ma proprio perché non sono stati travolti da un corso d’acqua ingigantito dall’apertura delle dighe”.

ALESSANDRO DRAGHI. “Solo due settimane fa in Consiglio comunale abbiamo ricordato le vittime dell'alluvione del 1966; sono passati 53 anni ma chi vive ai piani bassi ancora tira un sospiro di sollievo ogni volta che la piena si esaurisce – così comincia la sua riflessione il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi – vice presidente della commissione ambiente, che la settimana scorsa ha sentito in audizione il presidente del consorzio di bonifica; costi sostenuti e troppi anni per raggiungere scarsi risultati: la cassa d'espansione del mensola è finita, il bacino di Roffia (a San Miniato in provincia di Pisa) anche; tuttavia al parco dei Renai e a Figline siamo ancora lontani dal vedere la fine.

Oggi sarà presentata una risoluzione che invita il sindaco Nardella a farsi carico presso il Governatore della Regione Toscana perché gli interventi per la messa in sicurezza di Firenze dal rischio alluvioni siano portati a termine nei tempi previsti, ad essere informato sullo stato di avanzamento dei lavori e a sensibilizzare la Regione Toscana a verificare che i cambiamenti climatici di questi ultimi 3 anni non determino la necessità di ulteriori interventi a difesa del rischio alluvioni. I cittadini – conclude il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi – sono stufi di temere per la loro incolumità appena piove per una settimana.

Firenze e Venezia, si contendono il primato per le città più belle al mondo, siano per sempre città magnifiche quanto sicure”.