Maltempo in arrivo nell'Alto Mugello

Codice giallo per piogge e temporali su Romagna toscana e valle del Reno. La segnalazione della Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze

In un quadro di diffusa alta pressione, dal tardo pomeriggio di oggi sono tuttavia previste condizioni di instabilità sulle zone appenniniche, specialmente sui versanti emiliano-romagnoli. Per questo, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, che interessa la Romagna toscana e la valle del Reno, per piogge e forti temporali, con conseguenti possibili rischi di carattere idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Potranno registrarsi anche grandinate e forti raffiche di vento. Il codice giallo avrà validità dalle 18 di oggi, sabato 11 luglio, fino alle 04 di domani, domenica 12 luglio.

Anche la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice giallo sull'area dell'Alto Mugello per rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore e temporali forti. Dunque possibilità di temporali, localmente forti, associati a possibili grandinate e forti raffiche di vento.