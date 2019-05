Maltempo: domani allerta vento

Codice giallo per temporali su arcipelago e grossetano. Rimandato a domenica 19 maggio pic-nic alle Cascine con Nardella

FIRENZE– Domani, domenica 12 maggio, dalle 10 fino alla mezzanotte, è prevista allerta gialla per vento. Codice giallo per temporali forti con validità dalle ore 20 di oggi, sabato, fino alle 8 di domani mattina, domenica, per l'area centro-meridionale della regione, in particolare Arcipelago e grossetano. Un altro codice giallo per vento su gran parte della Toscana per quasi tutta la giornata di domani, domenica. La segnalazione arriva dalla Sala Operativa della Protezione civile regionale. Una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda, è in rapido avvicinamento. Questa la situazione.

PIOGGIA

Per oggi, sabato, nel pomeriggio sono possibili isolati rovesci pomeridiani nelle zone interne e deboli piogge in Appennino. Dal tardo pomeriggio-sera peggioramento più consistente con piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale a iniziare dal grossetano, in estensione dopo mezzanotte alle restanti zone centro-meridionali. Anche sul resto della regione possibili rovesci e brevi temporali. Domani, domenica, dalla mattina precipitazioni concentrate soprattutto in Appennino, a carattere isolato/sparso e intermittente altrove. Fino alla serata di domani, domenica, cumulati medi significativi sulle zone appenniniche e centro-meridionali con massimi puntuali fino a elevati sull'Alto Mugello e fino a localmente elevati nel bacino del Reno e in Valtiberina. Non elevati altrove. Intensità puntuale fino a forte.

TEMPORALI

Dal tardo pomeriggio di oggi, sabato, e fino alle prime ore della mattina di domani, domenica, possibili forti temporali sparsi su Arcipelago e grossetano. Possibili colpi di vento e grandinate. Sul resto della regione possibili brevi temporali sparsi, più probabili in Appennino con occasionali colpi di vento e grandinate.

VENTO

Domani, domenica, venti in rotazione a nord, nord-est ed in rinforzo soprattutto da fine mattina. Attese raffiche fino a 80-100 km/h sui crinali ed in montagna, fino a 70-90 km/h sulle aree collinari, fino a 60-80 km/h sull'Arcipelago e le zone costiere, fino a 50-70 km/h sulle zone di pianura.

Non sarà più domenica 12 maggio ma domenica 19 maggio il pic-nic al parco delle Cascine con il candidato sindaco Dario Nardella. L’appuntamento è stato rinviato causa maltempo. In programma una camminata e una biciclettata nel verde durante la mattinata, laboratori sportivi e creativi nell’arco della giornata, partecipazione gratuita. Le prenotazioni raccolte restano valide anche per la nuova data.