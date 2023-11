Maltempo: a Campi 1.000 volontari a fianco della protezione civile

Campi Bisenzio, 5 novembre 2023 – Secondo le prime stime dei tecnici della Protezione civile comunale e regionale impegnati sul territorio di Campi Bisenzio, i danni provocati dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorso ammonterebbero a circa 300 milioni di euro. Un dato comunicato dal sindaco, Andrea Tagliaferri, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico, divenuta l’occasione per fare il punto sull’alluvione.

Sono circa 1.000 i volontari arrivati oggi da ogni parte della Toscana e non solo per dare una mano ai residenti a sgomberare le abitazioni e liberare quante più strade possibili dal fango. I volontari hanno affiancato gli operatori della Protezione civile regionale e nazionale e i Vigili del Fuoco, le cui fila si sono rinfoltite con il passare del tempo.

Grazie all’intervento delle colonne mobili provenienti da Lombardia, Calabria e Val D’Aosta, oggi operano sul territorio campigiano 300 operatori di Protezione civile e 120 vigili del fuoco.

La protezione civile del Comune di Firenze è intervenuta a Campi Bisenzio per supporto al 'centro operativo comunale' e la gestione delle squadre di volontari. Dall'inizio emergenza sono stati impiegati 45 dipendenti (su più turni), la sala operativa è rimasta sempre aperta per la gestione delle criticità a Firenze e la ricezione chiamate per Campi Bisenzio, in tutto 230.

Complessivamente sono state inviate 85 squadre (per un totale di volontari 275) oltre a idrovore e motoseghe. La protezione civile comunale sta fornendo anche supporto anche al 'centro operativo comunale' di Carmignano con quattro dipendenti.

"Siamo in allerta da giovedì scorso per poter rispondere tempestivamente alle criticità che si sono presentate a Firenze e alle richieste di intervento che arrivano dai Comuni alluvionati, a cominciare da Campi Bisenzio - ha sottolineato l'assessora alla protezione civile Elisabetta Meucci - volontari e operatori sono ben preparati per fronteggiare questa drammatica emergenza". "Le nostre squadre assicureranno tutto il supporto necessario - ha aggiunto l'assessora Meucci - ringrazio gli uomini e le donne che, davanti a questa tragedia, non hanno esitato a rispondere con la loro presenza alla richiesta di aiuto, dimostrando il valore profondo del mettersi al servizio non solo della propria comunità ma di chiunque abbia bisogno di aiuto".

Intorno alle ore 20:00, con l’installazione dell’ultimo gruppo elettrogeno da 1.000 kVA, sono state rialimentate tutte le cabine di Campi Bisenzio che trasformano l’energia da media a bassa tensione e portano elettricità nelle abitazioni. All’attivazione del gruppo un grande applauso spontaneo della popolazione ha commosso anche i tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che da giorni sta operando per ripristinare l’approvvigionamento elettrico alla cittadinanza.

Anche nel resto della Toscana la situazione del servizio elettrico è in costante miglioramento: ulteriori power station – gruppi elettrogeni di grandi dimensioni – saranno attivati entro stasera a Prato, man mano gli impianti saranno liberati dall’acqua, e in altri luoghi della regione colpiti dal maltempo. Al momento sono in esecuzione 57 piani di lavoro per le riparazioni delle porzioni di sistema elettrico danneggiate e per la posa di generatori. Attualmente sono già attivi 87 gruppi elettrogeni e altri sono in movimentazione ed installazione.

Il contingente dell’azienda di 550 persone, già operativo da giorni, continua a rafforzarsi con mezzi e risorse in arrivo anche da altre regioni,a conferma dell’impegno vigoroso garantito dall’Azienda in questi giorni. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, continua senza sosta il lavoro fino al completo ripristino del servizio elettrico.

Tutte le operazioni sono realizzate in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile regionale. E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni” disponibile sul sito web dell’azienda. Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la App E- Distribuzione.

I DATI PLUVIOMETRICI

Tra il 2 e il 3 novembre sono caduti 18 cm di pioggia in 6 ore, circa il 20% dell’acqua che cade su Campi Bisenzio in un anno. Nel complesso, a causa della rottura di 50 metri di un argine del torrente Marina, si sono riversati 2 milioni di metri cubi di acqua su un’area di 800 ettari.

I DANNI E GLI INTERVENTI

23 mila i residenti coinvolti dall’evento alluvionale. 3 mila i pasti consegnati alle famiglie rimaste senza vivevi o senza possibilità di reperirli.

Proseguono senza sosta anche le operazioni di pompaggio dell’acqua: 250 mila metri cubi ogni giorno.