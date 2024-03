Maggio Fiorentino: il Consiglio d'Indirizzo propone Fuortes

Firenze 5 marzo 2024 - In data odierna ha avuto luogo a Palazzo Vecchio la riunione dei 7 membri designati dalle rispettive istituzioni per comporre il nuovo Consiglio d’indirizzo che sarà presieduto dal Sindaco Dario Nardella.

I componenti sono il sindaco di Firenze Dario Nardella, Gennaro Galdo per il Ministero della Cultura, Antonella Giachetti per il Comune di Firenze, Valdo Spini per la Regione Toscana, Sandro Rogari per la Fondazione CrF, Stefano Lucchini per Banca Intesa Sanpaolo; come settimo membro è stata indicata Cesara Buonamici; tutti hanno accettato la designazione e dunque il Consiglio d’Indirizzo del Maggio, presieduto dal Sindaco, si è ricostituito ufficialmente.

All’ordine del giorno dei lavori era in programma solo l’iter di individuazione del nuovo sovrintendente. È stata proposta una terna di nomi: Paolo Petrocelli attuale sovrintendente della Dubai Opera negli Emirati Arabi Uniti, Onofrio Cutaia commissario uscente del Teatro del Maggio e Carlo Fuortes, già amministratore delegato della Rai ed ex sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma.

Il Consiglio ha deciso di proporre al Ministro Sangiuliano il nome di Carlo Fuortes come prossimo sovrintendente del Maggio Fiorentino.

Il Sindaco e i Consiglieri hanno ringraziato tutti i Soci per gli sforzi comuni tesi al sostegno del progetto di rilancio del Maggio e Onofrio Cutaia, il quale si è unito al termine della riunione per un saluto, per il lavoro scrupoloso di risanamento svolto durante l’anno di commissariamento.