Lutto nel giornalismo: morto a 73 anni Stefano Sieni

L’Ordine dei giornalisti della Toscana esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Stefano Sieni.

Nato a Firenze, giornalista professionista dal 1976, Sieni ha svolto la sua carriera al quotidiano “La Nazione”, dove era entrato mezzo secolo fa, dopo gli inizi a Nazione Sera.

Laureato in lettere, una passione per la storia di Firenze e non solo, Sieni aveva fin da ragazzo coltivato un forte interesse per la ricerca e la scrittura, pubblicando numerosi libri soprattutto a partire dalla fine degli anni Novanta. La sua opera prima, “Firenze boia” era uscito quando era ancora minorenne. Grande successo hanno avuto i libri sui segreti di Firenze, l’ultimo sugli intrighi della sua città capitale del Rinascimento era uscito pochi mesi fa. Di rilievo anche un saggio dedicato a Che Guevara.

Sieni, che era caporedattore con funzioni di inviato, ha lasciato una profonda traccia di sé anche per il lungo e apprezzato impegno negli organismi di categoria. Leader del comitato di redazione di Qn-Quotidiano Nazionale, era stato per due volte consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, membro della Giunta nazionale della FNSI e presidente dell’Associazione Stampa Toscana. Nel 2017 aveva ricevuto la targa per i 40 anni di iscrizione all’Ordine.

Il Consiglio di Odg Toscana porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

Anche il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, addolorati, annunciano la scomparsa del collega Stefano Sieni. Che è stato "un giornalista e scrittore molto apprezzato, ma anche impegnato per la categoria, soprattutto nelle vesti di sindacalista: per due mandati presidente Ast, componente della giunta esecutiva della Fnsi, quindi consigliere nazionale dell'Ordine. Tante le sue battaglie in prima linea.

Ma intensa è stata anche l'attività attività professionale di Stefano: a lungo responsabile e inviato speciale della redazione cultura de "La Nazione" e di Qn. Contemporaneamente scrittore innamorato di Firenze e della storia della città. Fra i suoi libri di maggior successo I segreti di Firenze (1995); Firenze, i segreti oltre le mura (1996); La sporca storia di Firenze (2002), Firenze. Sangue e arena.

Una volta lasciato il giornale e andato in pensione, Sieni si era ritirato proprio fra le sue carte, gli studi sul Rinascimento e i misteri fiorentini che, da sempre, lo avevano appassionato e addirittura intrigato. Lascia molto del suo lavoro, in particolare di scrittore, ma anche il piglio del sindacalista, scoperto fin dai primi tempi delle elezioni nel comitato di redazione", conclude Ast.