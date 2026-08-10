​L’urlo di Carl Orff nel bosco dei Medici

Esistono frequenze capaci di scuotere le fondamenta dell’inconscio collettivo ben prima di essere razionalizzate. L’attacco sismico di "O Fortuna", con la sua ferocia percussiva e quella coralità che sembra invocare una divinità arcaica, è l'emblema di come la musica colta possa farsi linguaggio universale. Sabato 25 luglio 2026, questa energia primordiale esploderà all’interno del Musart Festival, in un evento che promette di essere molto più di un concerto: un’esperienza trasformativa dove la perfezione sinfonica si fonde con il respiro millenario della terra.

L’esecuzione dei Carmina Burana programmata per questa edizione non è un semplice appuntamento in cartellone, ma una rarità logistica e artistica. È un evento di proporzioni titaniche che vede schierata l'eccellenza assoluta dell'Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino. I numeri sono vertiginosi: oltre 150 musicisti e coristi, affiancati da altrettanti interpreti, per un totale che supera le 300 anime sul palco.

Portare l’intero organico del Maggio fuori dalle mura del teatro è un’operazione monumentale che giustifica l'attesa. Il risultato è un’onda d’urto sonora che non si limita a essere ascoltata, ma viene percepita fisicamente, saturando l'aria e avvolgendo lo spettatore. Come suggerisce il cuore pulsante dell'opera:

In questa cornice, il Parco Mediceo di Pratolino smette di essere un semplice sfondo per trasformarsi in un attore protagonista. Non è solo una questione di acustica, ma di suggestione storica. Tra i boschi secolari che un tempo ospitavano automi e meraviglie alchemiche — sotto lo sguardo silente del Colosso dell’Appennino — la musica di Orff trova la sua risonanza ideale. È un dialogo vibrante tra architettura vegetale e genio umano, un "teatro a cielo aperto" dove le note sembrano infrangersi tra le fronde.

La guida di questa complessa macchina emotiva è affidata al Maestro Lorenzo Fratini, impegnato nel duplice, fondamentale ruolo di direttore e maestro del Coro. Ad arricchire la partitura saranno le voci soliste d’eccezione dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino: il soprano Aloisia de Nardis, il tenore Francesco Lucii e il baritono Roberto De Candia. La loro precisione tecnica è il contrappunto necessario alla potenza bruta del coro, garantendo un equilibrio sublime tra rigore e spettacolo.

Il fascino immortale dei Carmina Burana risiede nella loro natura duale, una tensione costante tra il sacro e il profano. L’opera di Orff è un labirinto di emozioni: alla forza travolgente e quasi bellicosa dei momenti corali si alternano passaggi di un lirismo sensuale e raffinatissimo.

Questa alternanza rende il capolavoro perfetto per il contesto festivaliero. È un’opera democratica, capace di stregare il neofita con la sua forza primordiale e di soddisfare l'esperto con le sue sfumature timbriche. È un viaggio che attraversa l'intera gamma del sentire umano, dal grido di rivolta contro la sorte alla dolcezza più intima del desiderio.

Il Musart Festival conferma la sua missione di rendere l'arte monumentale un bene accessibile, senza rinunciare al prestigio della produzione.

Orario e Biglietti : Lo spettacolo avrà inizio alle 21:15. I posti sono disponibili in tre settori, con prezzi che variano da €28,80 a €46,00.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21:15. I posti sono disponibili in tre settori, con prezzi che variano da €28,80 a €46,00. Famiglie: Per favorire l'incontro tra generazioni, i bambini sotto i 5 anni entrano gratuitamente se accompagnati da un adulto (un bambino per adulto), a patto che non occupino un posto a sedere.

Per favorire l'incontro tra generazioni, i bambini sotto i 5 anni entrano gratuitamente se accompagnati da un adulto (un bambino per adulto), a patto che non occupino un posto a sedere. Inclusività: Grande attenzione è rivolta agli spettatori con disabilità (oltre il 66% e con Disability Card), ai quali è riservato il prezzo minimo del settore e la gratuità per l'accompagnatore.

Si consiglia di acquistare il parcheggio per auto o moto in anticipo tramite il circuito Ticketone per garantire un accesso fluido e senza stress all'area del parco.

La serata del 25 luglio rappresenta il cuore di un arco narrativo che definisce l'intero weekend del festival. Il viaggio inizia venerdì 24 con il "Rio ari o live" di Luca Carboni, un intreccio di immagini e parole, attraversa la forza ancestrale dei Carmina Burana e approda domenica alla spiritualità del concerto all’alba di Vittorio Nocenzi.

È un percorso che celebra la fragilità e la grandezza dell'esistere. Questa non è solo musica; è un rito collettivo necessario, un momento per riscoprire quanto possa essere potente e fragile il nostro battito davanti all'inesorabile ruota della Fortuna.