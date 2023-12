Lunedì al voto la delibera sugli affitti brevi

A causa di alcuni lavori di ammodernamento del Salone dei Duecento il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani, è convocato per lunedì 11 dicembre alle 14,30 solo in diretta streaming sul canale YouTube.

Dopo le comunicazioni e le domande di attualità i lavori proseguiranno con interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.

"Il 2 Ottobre scorso il Consiglio comunale ha votato la delibera (39/2023) di adozione della Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico sulle locazioni turistiche brevi. Fratelli d'Italia e altri gruppi politici hanno votato in maniera contraria. Nelle settimane seguenti, alcune associazioni di categoria e di consumatori, nonchè alcune imprese hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per rendere inefficace la suddetta delibera. L'altro ieri abbiamo appreso della decisione del Tar di non concedere la sospensiva, richiesta dai ricorrenti, ma di prendere una decisione nel merito direttamente il prossimo 9 Maggio.

Riteniamo saggio, alla luce della decisione del Tar, di non calendarizzare la proposta di delibera di approvazione della Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico sulle locazioni turistiche brevi, un adempimento seguente all'adozione e alle successive osservazioni, fino a quando il Tar non si sarà pronunciato sui ricorsi. Per questo rivolgiamo questo appello al Sindaco, che mantiene anche la delega sull'urbanistica" dichiarano il Capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e il vice coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Giovanni Gandolfo.

Approfondimenti In Toscana 200mila famiglie in disagio abitativo

"Gli affitti brevi non sono l'origine di tutti i mali per i centri storici; come emerge dal report Fiaip, sono una risorsa preziosa. Nardella dovrebbe spiegarci perché la città di Firenze, in circa vent'anni, ha perso oltre 100 mila residenti piuttosto che prendersela con i piccoli proprietari che, legittimamente, mettono a frutto i propri beni. La proprietà è sacra, come Parlamento e come Governo dobbiamo anche impegnarci affinché tutti possano arrivare a comprarla" ha detto Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI "Non tutti possono abitare nel centro storico, dobbiamo però dare a tutti la possibilità di spostarsi, dalle aree periferiche o metropolitane, dove ci sono più serbatoi di immobili, verso il centro, o il luogo di lavoro, e viceversa.

Riducendo i tempi di percorrenza, con le infrastrutture e i trasporti affidabili, si può contribuire a risolvere il problema casa, soprattutto per tutti coloro che sono nella cosiddetta fascia grigia ovvero coloro non accedono all'edilizia residenziale pubblica ma nemmeno agli immobili a prezzi di mercato".

"Come Forza Italia - ha rimarcato Mazzetti - siamo in prima linea per una nuova politica sulla casa, visto che l'ultima si deve a Silvio Berlusconi. Forza Italia, su impulso del Senatore Maurizio Gasparri, ha presentato una legge per la rigenerazione urbana; io ho presentato una legge per la riqualificazione degli immobili. L'obiettivo adesso è un nuovo testo unico dell'edilizia che eviti sovrapposizioni e incertezze normative".