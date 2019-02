Lunedì 18 febbraio ingresso gratuito al museo di Palazzo Medici Riccardi

Firenze ricorda così Anna Maria dei Medici, l’Elettrice Palatina

Lunedì 18 febbraio 2019 in occasione dell’anniversario della morte di Anna Maria Luisa (18 febbraio 1743), ultima discendente del ramo granducale dei Medici, la Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con l’Associazione MUS.E, offre l’ingresso gratuito al percorso museale di Palazzo Medici Riccardi.

Il grande merito di Anna Maria Luisa de’ Medici ha fondamento nella stesura di un atto giuridico, noto come “Patto di Famiglia”, grazie al quale l’ultima erede della dinastia vincolò allo Stato – il Granducato di Toscana – tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee: «…Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose […] a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato». Con il suo testamento Anna Maria Luisa legò i beni di famiglia in maniera indissolubile a Firenze evitandone la dispersione fuori dalla città e all’estero negli stati stranieri permettendo ai beni di essere conservati e di arrivare fino a noi.

Palazzo Medici Riccardi sarà perciò accessibile dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18) a tutti, residenti e non, per celebrare questa straordinaria figura, lungimirante artefice della ricchezza artistica di Firenze. Si ricorda che la gratuità è stata istituita anche dal Comune di Firenze per i Musei Civici Fiorentini, che lunedì 18 saranno perciò visitabili liberamente nei seguenti orari:

– Palazzo Vecchio h 9.00-19.00 e Torre h 10.00-17.00

– Museo Novecento h 11.00-19.00

– Santa Maria Novella h 9.00-17.30

– Cappella Brancacci h 10.00-17.00

– Fondazione Salvatore Romano h 10.00-17.00

– Museo del Bigallo visite accompagnate su prenotazione (tel. 055/288496) ore 10.00, 12.00, 15.00

– Museo Stefano Bardini h 11.00-17.00