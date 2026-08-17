Lunedì 17 agosto breve temporale a Firenze

Si interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha interessato Firenze nelle ultime settimane. Oggi, lunedì 17 agosto, e domani il bollettino del Ministero della Salute indica livello 0, verde, che corrisponde a condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione. Mercoledì 19 agosto è invece previsto il ritorno al livello 1, giallo, con una temperatura massima percepita di 36 gradi.

Per oggi il bollettino prevede 25 gradi alle 8, 30 alle 14 e una massima percepita di 32 gradi.

Poco dopo le 11.30 in diverse zone della città si sono verificate precipitazioni a carattere temporalesco con discrete raffiche di vento. Alle ore 12 poco più la precipitazione è ancora in corso, seppure di blanda entità.

Domani sono attesi rispettivamente 23, 32 e 34 gradi, mentre mercoledì si passerà a 24 gradi alle 8, 34 alle 14 e 36 di massima percepita.

Il calo rispetto ai giorni scorsi è già evidente nelle rilevazioni di questa mattina. Alle 9.45 la stazione dell'Orto Botanico registrava 29,8 gradi, quella del Giardino di Boboli 28,9 e Firenze Università 28,6. Nelle tre stazioni non erano state registrate precipitazioni nelle precedenti 24 ore, mentre l'umidità relativa era intorno al 64 per cento.

Il quadro meteorologico conferma un ridimensionamento della fase di caldo intenso, in un contesto atmosferico più dinamico rispetto ai giorni scorsi. Per oggi LaMMA prevede massime in diminuzione, soprattutto sulle province settentrionali, con nuvolosità irregolare e possibilità di rovesci e temporali. Firenze è interessata anche da codice giallo per temporali.

La tregua dal caldo più intenso non significa però che le temperature resteranno sui valori odierni. Già da domani è prevista una nuova risalita, che porterà mercoledì il bollettino sulle ondate di calore nuovamente al livello 1.

Resta importante continuare a seguire le indicazioni del Ministero della Salute nelle giornate più calde, soprattutto nelle ore centrali e con particolare attenzione alle persone più fragili.

Il decalogo del Ministero della Salute con i dieci consigli utili per proteggersi dal caldo è disponibile qui: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/

AGGIORNAMENTO ORE 12,45 - Lamma ricorda che è in atto una allerta di codice giallo per temporali forti su tutta la regione fino alle 24 di oggi.

Vari temporali con elevato numero di fulminazioni stanno interessando le province centrali della regione. I fenomeni muovono prevalentemente dalla costa verso le zone interne. Nel corso del pomeriggio sono possibili temporali su tutta la regione.