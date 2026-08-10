Luglio a Vinci è sempre speciale

Fine settimana ricco di appuntamenti a Vinci, tra arte, musica, teatro e vino. Si parte venerdì 17 luglio con i ‘Dialoghi nella notte’ dedicati a Leonardo, per proseguire sabato e domenica con Multiscena e l’inaugurazione della mostra di Andrea Nicita.

Venerdì 17 luglio - ‘Dialoghi nella notte’ al Casale di San Pantaleo

Dalle 19 Porte Aperte Onlus propone una serata speciale dedicata a Leonardo Da Vinci. Le sue parole prenderanno vita nei ‘Dialoghi nella notte’, a cura di Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato. In programma anche l’esibizione del coro gospel St. Jacob’s Choir e l’intervento del Gruppo Astrofili Montelupo. Info e prenotazioni: 366 2354353 - 335 6797622.

Sabato 18 luglio - Apre la mostra di Andrea Nicita all’Irsoo Alle 18, nei locali dell’Irsoo in Piazza della Libertà, inaugura la personale di Andrea Nicita, a cura di Ulrike Schmidt-Clasen.

L’esposizione racconta il percorso di un artista eclettico, formatosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, capace di coniugare pittura e scultura in un linguaggio di grande forza evocativa.

Nicita vanta collaborazioni internazionali e progetti che spaziano dalle arti visive alla scenografia. La mostra resterà aperta fino al 29 luglio, tutti i giorni dalle 17 alle 23. Ingresso libero.

Sabato 18 e domenica 19 luglio - Torna Multiscena in Piazza Masi

Il teatro di qualità di Giallo Mare porta il suo cartellone in piazza. Sabato 18 luglio alle 21.30 ‘Grand soirée’, concerto-spettacolo con l’attrice e cantante Gaia Nanni accompagnata alla fisarmonica da Roberto Benvenuti. Domenica 19 luglio alle 21.30 ‘Liberi tutti!’ con Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio. Ingresso gratuito.

Gli altri appuntamenti

- S. Amato a Tavola: nel fine settimana torna l’appuntamento nella piazza della chiesa di S. Amato.

- Di-Vino: fino al 25 luglio all’enoteca Dianella 1° di Via Pietramarina, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, sono esposte le sculture di Barbara Fluvi, accompagnate da degustazioni di vino. Info: 331 1382093.

- Museo Leonardiano: nello spazio espositivo di Piazza L. da Vinci è visitabile “Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera”, mostra fotografica di Laura Veschi dedicata alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.

Info Tutti gli eventi sono consultabili su http://comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune e su http://comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune