Lucilla Show: torna a Firenze l’idolo dei bambini

Arriva lo spettacolo più amato dai bambini! Dopo il tutto esaurito dello scorso autunno, Lucilla torna al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, domenica 8 febbraio alle ore 16,30, e porta con sé il nuovo “Lucilla Show 2026”.

Uno spettacolo divertente, coinvolgente e interattivo, pensato per stupire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia, con canzoni, coreografie da ballare col pubblico e tante sorprese. Per emozionarsi e divertirsi, ma anche per imparare: nello Show non mancano infatti i concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere e suoni, grazie all’esperienza di Lucilla, laureata in Scienze dell’Educazione. Tutto presentato con un linguaggio semplice, gioioso e autentico.Riunendo le sue grandi passioni quali il canto, la danza e l’amore per i più piccoli, Lucilla spopola su YouTube, dove con le sue canzoni e i suoi video, che si contraddistinguono per l’interattività e il coinvolgimento, ha raggiunto oltre 100 milioni di views.Non resta che correre a teatro e divertirsi perché “Lucilla viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare con i bambini!”.Inizio spettacolo ore 16,30.

I biglietti (posti numerati da 27 a 38 euro), sono disponibili online sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). Per i fan più affezionati è disponibile lo speciale pacchetto Meet&Greet che include l'incontro con selfie insieme a Lucilla al termine dello spettacolo e un gadget in regalo.

Info spettacoloTeatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – FirenzeInfo tel. 055.6504112 - www.teatrocartierecarrara.itBigliettiPoltronissima Vip 38 euroPrima Poltrona 33 euroSeconda Poltrona 27 euroPrevenditeTeatro Cartiere Carrara www.teatrocartierecarrara.itBox Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel.

055.210804)TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)