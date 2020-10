“Luce Nuda” dal 30 ottobre al 1 novembre 2020

La galleria d’arte OnArt presenta Leonardo Glauso, fotografo italiano con base a Firenze, la sua prima mostra

Inaugura il 30 ottobre presso OnArt Gallery la mostra Luce Nuda di Leonardo Glauso, fotografo fiorentino. In via della Pergola, 57/61r, 33 fotografie di nudi femminili ritratti in contesti naturali e domestici nei quali i corpi esprimono una libertà espressiva e una giocosa sensualità tra forti contrasti luminosi e simbolismi. La mostra, a cura di Romina Sangiovanni, è visitabile da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre, dalle 15:00 alle 18:30.

L’ingresso alla mostra è gratuito.