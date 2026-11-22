Giunto al traguardo della sua sessantesima edizione, Lucca Comics & Games 2026 si conferma ben più di una passerella per la pop culture di massa: è il vero epicentro dove le coordinate dell'immaginario contemporaneo si intersecano, si scontrano e si ricompongono. Quello che superficialmente viene percepito come un festoso raduno di cosplay si rivela, ad un'analisi più profonda, un laboratorio editoriale e concettuale all'avanguardia, capace di far dialogare discipline apparentemente lontanissime.

Come fa, infatti, un singolo festival a mettere sullo stesso piano le sigle animate dell'infanzia incise su vinile analogico, le leggi fisiche dell'Intelligenza Artificiale reale e i racconti manga dove spettri ancestrali infestano la camera da letto nei momenti di intimità?

La musica con cui sono cresciute le generazioni degli anni '90 e 2000 sta vivendo un definitivo riscatto culturale. Con il progetto Generazione Vanni, pubblicato da Sony Music Italy (disponibile ufficialmente da venerdì 30 ottobre e presentato in anteprima assoluta a Lucca 2026), l'era dei cartoni animati televisivi compie un salto contro-intuitivo: i brani nati nei palinsesti digitali e nelle registrazioni per la TV sbarcano per la prima volta in assoluto sul supporto analogico "nobile" per eccellenza, il disco in vinile (LP), oltre che in versione CD.

Non si tratta di una semplice operazione amarcord, ma del riconoscimento formale di un patrimonio musicale collettivo. La tracklist riunisce pietre miliari come Dragon Ball, Tutti all'arrembaggio!, Diabolik (brano d'elezione per lo storico produttore Max Longhi), I Cavalieri dello Zodiaco, Digimon, Gormiti - The Legend is Back e Il guardiano dei sogni. A questi si affianca l'inedito singolo omonimo Generazione Vanni, che vede la collaborazione di Neja, Paps (from Paps'n'Skar), Daniel Tek e dello stesso Longhi.

Oltre alla presenza allo Sony Music Store padiglionale e presso lo storico negozio lucchese Sky Stone and Songs (in Via Vittorio Veneto, 7), la "Ciurma" di fan avrà il suo punto di ritrovo ufficiale sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 11:00, per il firmacopie con Giorgio Vanni e Max Longhi presso il Palazzo delle Dediche (EX Caffetteria Palazzo Ducale, 1 Cortile Carrara). Un momento che sancisce come le sigle anime abbiano valicato la dimensione del ricordo d'infanzia per diventare un linguaggio intergenerazionale maturo.

"Ci siamo accorti che il pubblico cresciuto con le nostre sigle ha ancora tanta voglia di riascoltarle, cantarle e rivivere le emozioni a cui sono legate. Da qui nasce l’idea di raccoglierle in progetti come Generazione Vanni, che racchiude alcune delle canzoni a cui i fan sono più affezionati. Sigle che continuano a far divertire ed emozionare, capaci di unire generazioni diverse con lo stesso entusiasmo di sempre." dichiara Giorgio Vanni.

L'Intelligenza Artificiale compie un cambio di paradigma radicale, passando dalle speculazioni narrative all'analisi empirica. Domenica 1° novembre, dalle ore 10:30 alle 11:30 in Sala Tobino a Palazzo Ducale, Michele Laurelli — ricercatore, imprenditore e docente all'Università Vita-Salute San Raffaele — presenta in anteprima il saggio scientifico "Le leggi fondamentali dell'Intelligenza Artificiale. Verso una nuova scienza".

La tesi al centro dell'opera è spiazzante: mentre Isaac Asimov aveva immaginato tre celebri norme etiche per guidare robot e macchine ipotetiche del futuro, oggi i sistemi di AI esistono concretamente e vanno studiati esattamente come la fisica studia i fenomeni della natura, ovvero isolando e misurando relazioni quantitative stabili tra dati, potenza di calcolo e capacità dei modelli.

"Chi lavora con l'intelligenza artificiale sa prevedere con buona approssimazione quanto migliorerà un modello aumentando dati e calcolo, ma questa conoscenza raramente viene presentata come un corpo di principi. Il libro prova a farlo, distinguendo ciò che è stabilmente osservato da ciò che resta un'ipotesi. È una distinzione utile anche fuori dai laboratori, perché aiuta a valutare con più lucidità le promesse e i timori che accompagnano questa tecnologia. Discuterne a Lucca, dove la fantascienza ha immaginato per decenni le regole delle macchine, permette di mettere a confronto quelle storie con ciò che oggi sappiamo davvero." afferma Michele Laurelli.

Lucca Comics & Games 2026 segna la prima storica visita in Italia di Paru Itagaki, acclamata autrice di Beastars, ospite d'onore di Panini Comics / Planet Manga. La mangaka giapponese ha portato al festival un pacchetto di novità che decostruiscono apertamente i generi narrativi tradizionali, confermando la sua cifra stilistica unica.

L'omaggio al suo percorso parte dalla Variant Exclusive Lucca 2026 del Vol. 1 di Beastars, dove il protagonista Legoshi viene ritratto di spalle anziché frontalmente, ribaltando la celebre copertina d'esordio. A questo si aggiunge la conclusione della saga dystopian Sanda, che giunge al volume 16 (ambientata nel Giappone del 2080, provato da stravolgimenti climatici e dal calo delle nascite, dove la studentessa Shiori Fuyumura cerca la compagna scomparsa Ono con l'aiuto di Kazushige Sanda, convinta che il ragazzo possieda una capacità straordinaria). Per l'occasione, Panini ha pubblicato due Variant Esclusive per Lucca sia del Vol. 1 che del Vol. 16.

Con queste opere, Paru Itagaki dimostra ancora una volta come il manga contemporaneo sappia evolversi, passando con disinvoltura dalle allegorie antropomorfiche a vicende dove l'assurdo e l'intimo convivono.

L'edizione 2026 di Lucca Comics & Games ribadisce una verità fondamentale: la cultura pop non procede più per comparti stagni. Esiste un filo rosso invisibile ma tenace che connette la risposta emotiva suscritata dai solchi di un vinile, la necessità scientifica di definire con rigore le leggi dell'Intelligenza Artificiale e il coraggio autoriale di rompere i tabù relazionali attraverso il fumetto.