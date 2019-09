Giovedì 5 settembre a partire dalle 9 in programma un convegno sulla “Gestione corretta delle terapie antibiotiche” con la specialista americana Payal Patel

Al via una collaborazione tra l’infettivologia, la microbiologia di Careggi e l’Università del Michigan per la lotta ai batteri resistenti in Ospedale. Giovedì 5 settembre nell’Aula Magna della ex Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, padiglione 6, Viale San Luca, è in programma, a partire dalle 9, un convegno sulla “Gestione corretta delle terapie antibiotiche” nel paziente ricoverato, con la partecipazione della dottoressa Payal Patel dell’Università del Michigan, fra i maggiori esperti nella gestione delle infezioni resistenti agli antibiotici.



“L’antibiotico resistenza – spiega il professor Alessandro Bartoloni direttore delle Malattie infettive e tropicali dell’Azienda Careggi e coordinatore scientifico del Convegno insieme al direttore della Microbiologia e Virologia, professor Gian Maria Rossolini – è un problema complesso di rilievo crescente, e dal 2015 è attivo a Careggi un programma specifico per contrastare questo fenomeno. Negli USA sono stati messi a punto modelli organizzativi particolarmente efficaci ai quali ci siamo ispirati, fra i primi ospedali in Italia, contribuendo al miglioramento delle procedure”.



Partecipano al convegno fiorentino il Direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Rocco Damone, il professor Fabio Marra Prorettore all’Area Medico Sanitaria Università di Firenze e la dottoressa Maria Teresa Mechi responsabile del settore Qualità dei servizi e Reti cliniche della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana.