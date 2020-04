L’orientamento scolastico on line con video e trasmissioni in diretta

Cosa fare da grandi

L'assessore Funaro: “E’ importante in questo momento complesso parlare di futuro ai nostri ragazzi”

Scegliere il percorso scolastico più adatto alle esigenze dei singoli studenti non è una scelta facile e in questo periodo, con le scuole chiuse, lo è ancora meno. Per questo il Comune di Firenze, nell'ambito di Progetti Educativi Zonali della Regione Toscana, sta continuando le attività di orientamento scolastico a supporto della scelta che questi ragazzi dovranno fare.

“E' importante che si continui a parlare di futuro ai ragazzi – ha detto l’assessore all’educazione Sara Funaro - anche e soprattutto in questo momento così complesso. Per questo abbiamo preparato un percorso, rivolto ai ragazzi iscritti alle classi II delle scuole secondarie di I grado, a struttura modulare gestito tramite un canale Youtube ad accesso riservato e dedicato alle scuole fiorentine che hanno deciso di aderire al progetto. Una serie di video è dedicata anche ai genitori e a come affrontare questo difficile compito di accompagnare i figli ad una scelta il più consapevole possibile. Cerchiamo di non tralasciare nessun aspetto della vita scolastica dei nostri alunni. Questa è solo una delle tante iniziative che portiamo avanti con forza e convinzione anche in questo periodo di emergenza coronavirus”. L'anteprima del canale è fruibile tramite il video "Cosa fare da grandi".

Ogni settimana viene realizzata una trasmissione in diretta su un tema specifico: la scelta, gli stereotipi sui percorsi scolastici, il metodo di studio, i percorsi del secondo ciclo, il mondo delle professioni e molto altro. Inoltre viene proposto agli studenti la visione di una serie di brevi video registrati e semplici schede di attività per approfondire tali temi. Una serie di video è dedicata anche ai genitori e a come affrontare questo difficile compito di accompagnare i figli ad una scelta il più consapevole possibile. Il Centro Studi Pluriversum, gestore degli interventi, L'attività, con il Centro Studi Pluriversum, gestore degli interventi, viene svolta in collaborazione con gli Istituti Scolastici che inseriscono nel registro elettronico (o in altra piattaforma utilizzata per le comunicazioni con le famiglie) promemoria settimanali dell’appuntamento delle dirette youtube.