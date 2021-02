Lorenzo Baglioni in concerto live streaming da Skim

Musica e colori dal quartier generale dell'artista mercoledì 3 marzo

Quando la MUSICA incontra IL COLORE. Evento gratuito in streaming visibile sulla pagina Facebook di Lorenzo Baglioni. Mercoledì 3 Marzo alle 19:00 Lorenzo Baglioni, accompagnato dal tastierista Damiano Sardi, sarà in diretta sulla sua pagina Facebook per un best of delle canzoni che in questi 6 anni hanno riscosso maggiore successo e lo farà dal quartier generale di SKIM, artista eccezionale che prende le mosse dal mondo dei graffiti per approdare alla tela e il cui motto è “in colour we trust”.

Questa sarà anche l’occasione per svelare in anteprima la SKIM GUITAR ovvero la chitarra opera d’arte che Francesco Forconi in arte SKIM ha realizzato per Lorenzo Baglioni.

I due artisti sono legati a filo diretto al Teatro di Rifredi: Baglioni doveva andare in scena lo scorso dicembre con “Canzoni a Teatro” (inizialmente annunciato come “Musica e Canzoni”) monologhi e interazioni col pubblico, nel corso di uno spettacolo vario, intelligente e, soprattutto, divertente. Annullato per le note misure anti covid, il Teatro di Rifredi ha già in programma di presentare “Canzoni a Teatro” alla riapertura dei teatri. Dal canto suo Skim, con altri quattro giovani artisti, fa parte del progetto "Neo Skēnḕ Manifesti d’artista al Teatro di Rifredi" ovvero farà rivivere, salvandole dal macero e trasformandole in opere d’arte, le locandine inutilizzate degli spettacoli annullati.

I due artisti si sono incontrati lo scorso ottobre in occasione di un evento organizzato da Oxfam al Parco di San Donato. Davanti a oltre 1300 studenti e un centinaio di insegnanti in presenza virtuale, Baglioni illustrava, con il climatologo Luca Mercalli, il drammatico e sempre più diretto impatto del cambiamento climatico mentre Skim realizzava in diretta un murale, che rimarrà a testimoniare l’impegno dei ragazzi durante l’ultimo difficilissimo anno scolastico. Da questo incontro la richiesta di Baglioni a SKim dipingere la sua chitarra...

Mercoledì 3 marzo sarà quindi l’occasione di una diretta artistica da non perdere con Skim che realizzerà, ispirato dalla canzoni di Baglioni, una sua nuova opera su tela, mentre Baglioni canterà tutti i colori delle opere di Skim che faranno da cornice al concerto.