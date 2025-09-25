Lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze divide il Campo largo

Firenze, 25 settembre 2025 – All’indomani dell’approvazione in Città Metropolitana della mozione a firma del capogruppo PD Nicola Armentano per la riqualificazione dell’aeroporto di Peretola, Roberto De Blasi ed Eleonora Colucci, candidati consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, ribadiscono con fermezza la loro contrarietà allo sviluppo aeroportuale in Toscana.

«La mozione che impegna la sindaca metropolitana a sollecitare il governo sull’approvazione del Project Review del piano di sviluppo aeroportuale è inammissibile e irrispettosa nei confronti degli alleati con cui è stato siglato un accordo», affermano De Blasi e Colucci.

«È assurdo che, in piena campagna elettorale per le regionali, vengano presentati provvedimenti di questo tipo che rischiano di mettere in crisi il campo largo ancora prima di partire. Su questa vicenda – lo ribadiamo – il Movimento 5 Stelle sarà vigile e pronto a dare battaglia, anche valutando l’uscita dalla maggioranza qualora si concretizzasse un’eventualità simile.

Ci saremmo aspettati una mozione di segno opposto; il fatto che ciò non sia avvenuto mette seriamente a rischio la tenuta del campo largo», concludono.

QUESTA LA MOZIONE APPROVATA

Riqualificare lo scalo, invito al Governo a proseguire l'iter di approvazione del Project Review, sviluppo e valorizzazione del Parco della Piana, favorire il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-PisaA firma del capogruppo del Partito Democratico, il Consiglio metropolitano ha approvato una mozione per la riqualificazione dell'aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci".La mozione impegna la Sindaca metropolitana ad invitare il Governo a proseguire celermente l'iter amministrativo relativo all'approvazione del Project Review del piano di sviluppo Aeroportuale di Firenze; a sostenere la Regione Toscana e gli altri Enti Locali coinvolti nello sviluppo e valorizzazione del Parco agricolo della Piana; a sollecitare, insieme alla Regione, il Governo per studiare e realizzare il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Pisa anche per favorire una riduzione del traffico sulla FiPiLi.Il Consiglio Metropolitano ha contestualmente bocciato un'altra mozione, presentata dal capogruppo di "Centrodestra e civici per il cambiamento", che chiedeva impegno costante nell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze 'Amerigo Vespucci'.

LA PROTESTA DI CAMPI BISENZIO

Ricordiamo che nei giorni scorsi il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, sul piano di espansione dell'aeroporto di Firenze-Peretola ha detto che le criticità rimangono e il suo comune è pronto a presentare ricorso al TAR.

Il sindaco si è opposto al parere positivo della Commissione Via-Vas sul masterplan, prendendo le distanze dall'entusiasmo per il progetto e promuovendo la difesa del territorio.