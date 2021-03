Teatro, circo e narrazione con i laboratori di FuoriCentro - Racconti Urbani

Firenze, 4 marzo 2021 – Lo spettacolo torna protagonista nei quartieri periferici di Firenze.

A partire da martedì 9 marzo riparte Fuori Centro – Racconti Urbani, il progetto di ARIA Network Culturale, Fa.R.M. e ASD Giocolieri e Dintorni realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze nell'ambito del bando “PARTECIPAZIONE CULTURALE” e di Casa SPA, che la scorsa estate ha proposto musica, teatro e circo contemporaneo nei palcoscenici urbani nei cortili e nelle piazze della città.



FuoriCentro partirà con azioni laboratoriali e residenziali che, nella prima edizione furono cancellate o ridimensionate a causa del lockdown in continuità con le relazioni già instaurate con piccole comunità e sacche urbane vulnerabili, stimolandone la partecipazione attiva a percorsi culturali continuativi.



Il programma dei laboratori, gratuiti e aperti a tutti, prende il via martedì 9 marzo presso l'Ex-Fila nel quartiere 2 di Firenze. Qui, nello specifico, Davide Bianchi (in arte Giulivo Clown) e Natalia Bavar (Cirk Fantastik) proporranno laboratori di circo e narrazione rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni (dalle 16.30 alle 17.30) e dai 6 ai 12 anni (dalle 17:30 alle 18:30). In entrambi i casi è richiesta la presenza dei genitori. L'iniziativa sarà riproposta anche nel quartiere 3 di Firenze presso il Centro Incontri del Teatro Lumiere, ma in questo caso coinvolgerà gli adolescenti dai 13 anni in sù, prenderà il via a partire da giovedì 11 marzo (dalle 16:30) e insieme alla sopracitata Natalia Bavar sarà presente Lapo Botteri di Circo Tascabile/Circo Mob.



Con questa serie di incontri rivolti a bambini, adolescenti ed adulti si andranno ad investigare le possibili connessioni tra storytelling e discipline circensi per poi apprendere/migliorare le proprie capacità nelle quattro discipline basiche del circo (acrobatica, giocoleria, equilibrismo, teatro fisico) ed infine andare a realizzare una produzione di uno spettacolo di stampo narrativo. Gli appuntamenti saranno proposti con cadenza settimanale per tre mesi.



Nei Quartieri 4 e 5 è di scena teatro e narrazione, con un calendario che prende il via mercoledì 10 marzo dalle 16:30. Presso “La Carrozza di Hans” nel quartiere 4 di Firenze, Fiamma Negri e Giusi Salis di Fa.R.M. – Fabbrica dei Racconti e della Memoria, proseguono il percorso iniziato nella precedente edizione in cui le arti e la narrazione scoprono e creano relazioni. È stato così con i bambini che hanno raccontato se stessi attraverso il teatro, scoprendo un modo creativo di comunicare anche per coloro che nell’altro vedevano un muro. È stato così con alcune donne, che hanno continuato a seguire i laboratori anche quando erano online. Con loro proseguirà la scrittura di un testo da completare e portare in scena in questa seconda edizione. Un testo che attraverso l’ironia racconta i luoghi e i ritmi della periferia.



I laboratori di teatro con Fa.R.M. saranno proposti anche nel quartiere 5 presso il centro “Il Tabernacolo”, a partire da giovedì 11 marzo dalle ore 17:30. Anche in questo caso gli appuntamenti avranno una cadenza settimanale e una durata di 3 mesi.

Tutte le attività si svolgeranno in conformità delle normative vigenti e future riguardanti l'emergenza Covid-19.



Con Fuori Centro – Racconti Urbani gli organizzatori auspicano di ripetere il successo dell’esperienza dello scorso anno, quando circo contemporaneo, musica e teatro hanno trasformano all'improvviso i cortili e le piazze di Firenze in sale teatrali all'aperto.



Il calendario delle restituzioni dal vivo dei laboratori e degli spettacoli in programma sarà disponibile non appena la situazione sanitaria lo consentirà e coinvolgerà anche il Comune di Scandicci.