Lo shopping sostenibile di Humana Vintage arriva a Firenze

Il vintage di qualità e solidale arriva nel cuore di Firenze: sabato 15 ottobre verrà infatti inaugurato il nuovo negozio Humana Vintage, che sorgerà in via delle Belle Donne 4/R, in pieno centro storico a pochi passi da Santa Maria Novella.

Nel nuovo punto vendita sarà possibile creare il proprio stile con capi e accessori vintage selezionati degli anni ’60-’90: il campionario comprende abbigliamento uomo e donna, borse, bigiotteria, cinture e scarpe fino ad abiti di marca realizzati con tessuti di pregio. Oltre a trovare pezzi unici di qualità a prezzi accessibili, il cliente avrà la possibilità di vivere un’esperienza di acquisto responsabile. Tutti i pezzi provengono, infatti, dalla filiera etica e trasparente di Humana People to People Italia, organizzazione non profit leader nel settore della raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati. Il ricavato della vendita dei negozi Humana Vintage permette di finanziare progetti di cooperazione internazionale e iniziative solidali in Italia.

Il 15 ottobre, in occasione dell’apertura, si alterneranno diversi ospiti tra cui il brand sostenibile pratese Rifò e la progettista di strategie circolari Irene Ivoi, e influencer che racconteranno il loro punto di vista sul mondo del vintage e non solo, in diretta su @humanavintageitalia. Tema della giornata sarà infatti #RinascereSostenibili: un titolo che vuole rendere omaggio alla cornice fiorentina e allo stesso tempo valorizzare la mission di Humana, da sempre impegnata per creare un modello di sviluppo sostenibile per l’ambiente e le persone.

I visitatori del negozio fiorentino saranno accolti in un ambiente curato e ricercato, caratterizzato dall’accostamento di arredi vintage a elementi industrial, segno distintivo di tutti gli store Humana Vintage.

Sale così a dodici il numero di negozi fisici della catena (già presente a Milano, Torino, Bologna, Verona e Roma), a cui si aggiunge lo store online di Humana Vintage.

“La Toscana rispecchia un connubio perfetto tra la cultura e l’innovazione al servizio delle pratiche di economia circolare, come ci insegna la tradizione pratese, e allo stesso tempo è la culla di importanti maison di moda. Portare Humana Vintage nel cuore di tutto questo, a Firenze, è per noi motivo di grande orgoglio e siamo certi che ciò possa tradursi anche in nuove sinergie nel campo della nostra filiera.” – commenta Karina Bolin, Presidente di Humana People to People Italia.