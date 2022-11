Lo Schermo dell'Arte 2022: dal 16 al 20 novembre

"Lo Schermo dell'Arte", edizione 2022

Dal 16 al 20 novembre 2022 appuntamento con la quindicesima edizione della rassegna "Lo Schermo dell'Arte", che propone la sua selezione della migliore e più recente produzione internazionale di film d’artista e di documentari sull’arte contemporanea al cinema La Compagnia, CANGO Cantieri Goldonetta, Accademia di Belle Arti e Palazzo Strozzi. Oltre 30 le anteprime italiane ed europee in programma con incontri con gli autori e talk. Anche questa edizione si espanderà online, con una programmazione in streaming su Più Compagnia, in collaborazione con MYmovies fino al 27 novembre 2022.

video Toscana Notizie