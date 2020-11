Lo chef fiorentino Gabriele Palloni e la salute nella cucina vegana

Nuovo libro pubblicato da Newton Compton

“Se vuoi essere sano cucina vegano” (Newton Compton editori – 2020) è il nuovo libro di Gabriele Palloni, chef fiorentino. Classe 1968, a vent’anni è diventato vegetariano e poi vegano. Dopo anni di esperienza in diversi ristoranti si dedica all’attività di personal chef e di formazione professionale. È ideatore e responsabile del progetto di divulgazione culturale Vegan Team e collabora con la redazione del programma radiofonico Restiamo Animali.

Sempre con Newton Compton ha pubblicato nel 2016 il libro “La cucina regionale italiana vegana”.

Per saperne di più è possibile seguirlo su Facebook (unochefvegan) e Instagram (@gabrielepalloni).

Gabriele Palloni guida il lettore in un viaggio alla scoperta della cucina vegana, strutturando il suo manuale di ricette in armonia con le quattro stagioni, per seguire il ritmo della natura e consumare gli ingredienti più freschi e con il giusto contenuto di nutrienti durante tutto l’anno.