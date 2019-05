Live Show della dance anni '90

Ospite d'eccezione della serata e dinner martedì 30 aprile al Mora Mora

Martedì 30 aprile alla discoteca Mora Mora di Viale Bernardini, 666 a Lido di Camaiore, va in scena “Il Tempo della Musica - '80 '90 Party”, con lo Special Live Show di Regina, indimenticabile cantante internazionale della dance anni '90.

L'artista brasiliana, famosa interprete internazionale del brano da discoteca “Day by Day” che dal 1997 è diventato nel tempo un tormentone ai livelli di “I will survive” di Gloria Gaynor, annovera tra i suoi successi i pezzi Close the doors, What can you do e Up on the floor pubblicati in moltissime compilation dance e presenti in tutte le classifiche specializzate.

Nel corso della sua brillante carriera artistica si trasforma in dj e partecipa a vari programmi televisivi tra cui i I migliori anni con Carlo Conti e al Chiambretti Night.

Il programma della serata al Mora Mora prevede inizio cena dalle ore 20.30 e a seguire serata disco con dj set Massimo Bani (info e prenotazioni 327-9757436)