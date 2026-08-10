Litfiba in concerto alle Cascine in formazione originale

ph Riccardo Bagnoli

Una formazione doc e un’arena all’aperto nuova di zecca per il ritorno dei Litfiba nella “loro” Firenze. Approda giovedì 23 luglio al Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine, il Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026, la serie di date che vedrà sul palco i Litfiba degli anni ’80 (nella formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo) di nuovo insieme per raccontare dal vivo la storia di un disco che ha cambiato la storia del rock: “17 re”.

Gli ultimi biglietti per la data fiorentina sono disponibili su https://mc2live.it/artista/litfiba/ e www.vivaticket.com/it/tour/litfiba/4519. Questi 20 appuntamenti saranno l’occasione irripetibile per vivere – con oltre due ore di puro rock - le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock italiano ed europeo, un album che ha unito in maniera pioneristica il post punk alla new wave con sfumature etno e dark.

La scaletta ripercorre l’album nella sua totalità come mai successo in precedenza, oltre ai grandi classici che hanno segnato la storia dei Litfiba come “Istambul”, “Santiago”, “Eroi nel vento”, “La preda”, “Tex” e “Cangaceiro”.Intanto, un’altra bella notizia: il 27 novembre uscirà il live album “17 RE 1986 – 2026” che conterrà la versione live di tutti i brani dell’originale disco “17 Re” e la title track “17 Re”, canzone esclusa all’epoca dalla tracklist originale e pubblicata solo quest’anno in occasione del 40mo anniversario e diventata negli anni una vera e propria leggenda per i fan.Il live album verrà registrato proprio in occasione del tour celebrativo ed è già disponibile per il preorder Bio.to/17RELIVE (in versione Cd e doppio LP).“17 Re”, disco pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo), si può considerare il cuore stilistico dei Litfiba degli anni ’80.

L’album, che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano sconvolgendo il panorama musicale del tempo e consacrando la band fiorentina a livello nazionale ed europeo, è il secondo episodio della Trilogia delle vittime del potere che insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3”, la band volle dedicare alle vittime del potere e che oggi più che mai tocca temi di esplosiva, scottante attualità. “17 Re”, infatti, esprime ancora oggi una forza rara capace di attraversare le generazioni.

Quarant’anni e non sentire il peso del tempo che passa. Questo è quello che succede alla musica capace di entrare nel DNA degli appassionati e non solo, alla musica capace di superare generazioni e confini, alla musica entrata nel canzoniere italiano cambiandone le regole e allargandone gli orizzonti, ed è ciò che è accaduto a “17 RE”, un album e una canzone che sembrano non aver subito neppure un giorno gli effetti del tempo che passa sia per quello che raccontano nei testi che per la musica.Radio partner del tour è Radio Capital; media partner è Rockol.