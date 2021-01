​L’Istituto Geografico Militare presenta il “CalendEsercito 2021”

In collegamento web circa 100 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti: “Russell Newton” di Scandicci e “Salvemini – Duca D’Aosta” di Firenze

DOMANI A FIRENZE — Domani mattina, alle ore 10.30 presso la sede storica dell’istituto Geografico Militare (IGM), si terrà la presentazione del "CalendEsercito 2021", intitolato “Per la Patria”.

L'evento, che sarà trasmesso in diretta streaming grazie al contributo del quotidiano on line “Nove da Firenze”, si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dal Governo in materia di contenimento alla diffusione del CoVid-19.

L’opera sarà presentata dal Comandante dell’IGM, Generale di Divisione Pietro Tornabene che racconterà i 12 mesi attraverso altrettante fondamentali tappe della storia del nostro Paese: dai campi di battaglia delle guerre risorgimentali alle trincee dei due conflitti mondiali; dai teatri di operazione all’estero, nell’ambito delle missioni di sostegno alla pace, sino ai molteplici interventi sul territorio nazionale che vedono l’Esercito impegnato nel fronteggiare situazioni di emergenza, come l’attuale impegno per contrastare il Covid-19.

In collegamento web ci saranno circa 100 studenti appartenenti alle classi quarte e quinte di 2 istituti scolastici superiori: “Russell Newton”di Scandicci e “Salvemini – Duca D’Aosta” di Firenze.

Sfogliando le pagine del Calendario 2021 si ripercorrono i principali fatti d’arme del nostro Paese, dalla battaglia di Governolo (1848) a quella di Bezzecca (1866), alla presa di Roma (1870) all’epica battaglia del Solstizio (1918), quando tutta l’Italia si ritrovò sul Piave a combattere l’avversario austriaco, sino alle battaglie del Secondo conflitto mondiale e della Guerra di liberazione.

Le ultime pagine dell’opera sono dedicate all’Esercito di oggi, una Forza Armata che si pone quale pilastro della Difesa e sicurezza nazionale e internazionale, sempre al servizio della collettività.



Nel rievocare queste tappe della nostra storia, l’opera intende onorare il servizio reso dagli uomini e le donne della Forza Armata e, con esso, riaffermare i valori su cui si fonda l’Esercito: la devozione all’Italia, la fedeltà alle Istituzioni repubblicane, l’importanza della memoria, principi che costituiscono patrimonio indelebile dell’agire dei soldati italiani, che a 100 anni dalla sua tumulazione a Roma, guardano al “Milite Ignoto” come punto di riferimento, eroe senza nome e senza tempo che simboleggia tutti i caduti “Per la Patria”.



L'edizione di quest’anno, disponibile sia nella versione classica tradizionale "da muro" sia in quella "fotografica", contribuirà a sostenere l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite

L’edizione 2021 del CalendEsercito è stata realizzata anche grazie alla collaborazione con Leonardo s.p.a., sponsor unico dell’opera e partner istituzionale.