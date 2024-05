Lista +Europa, i candidati a Firenze: sostegno a Funaro

Ph Squillantini

Oggi sono stati presentati i candidati di +Europa al Consiglio comunale di Firenze per le amministrative del prossimo giugno 2024.

Una lista composta da 17 donne e 19 uomini, da pensionati a social media manager, da commercianti a dipendenti della pubblica amministrazione, esponenti della politica cittadina e del mondo sindacale.

“Siamo soddisfatti del lavoro fatto per comporre la lista, della qualità dei candidati, della capacità dimostrata di +Europa di aprirsi ed essere attrattiva” ha dichiarato Davide Bacarella, coordinatore di +Europa Firenze, “Abbiamo deciso di impegnarci perché vogliamo una città che non abbia paura del futuro e che, con coraggio, scelga di confrontarsi con le sfide dei prossimi 10 anni, vogliamo una città inclusiva, accessibile, aperta, dove persone di ogni genere, cultura, stato sociale, diversità fisica e orientamento sessuale possano sentirsi libere, sicure e rispettate.

Una Firenze in cui vivere, studiare, amare, lavorare, che dia l'opportunità a chi lo abita di valorizzare i propri talenti e diventi accogliente per i talenti provenienti da altri luoghi.”

Federico Eligi, coordinatore regionale di +Europa ha ricordato che “+Europa in Toscana sarà presente con il proprio simbolo in tutti e tre i capoluoghi di provincia interessati alla tornata elettorale: Firenze, Prato e Livorno in coalizioni di centrosinistra. La nostra presenza alla tornata amministrativa ci vede impegnati in molti altri comuni sopra i 15.000 abitanti con i nostri simboli e in liste di centrosinistra nei comuni sotto i 15.000 abitanti dove il sistema elettorale è maggioritario.”

Il nostro contributo a partire dalla costruzione di programmi chiari è quello di scommettere sul futuro, senza le paure che la destra quotidianamente diffonde, con un’attenzione particolare alla difesa dei diritti che abbiamo già conquistato.

Eligi ha proseguito: “Riteniamo necessario accelerare il cambiamento dell’Unione europea in senso federale con il grande progetto per gli Stati Uniti d’Europa! Con questi contenuti in Toscana abbiamo scelto di impegnarci in questa importante campagna elettorale schierando i nostri simboli e le migliori energie dei nostri militanti a partire dalla nostra prima militante: Emma Bonino che insieme a Gian Domenico Caiazza guida la lista per le elezioni europee.

Siamo convinti che il nostro contributo sarà utile per fermare questa destra sovranista e populista sempre più arrogante, a partire dalle amministrazioni locali della nostra regione, per arrivare al Parlamento europeo.”

"Sono orgogliosa e felice di presentare con +Europa questa lista competitiva per il Consiglio comunale di Firenze, costituita da tante persone di livello che hanno deciso di mettersi in gioco per la città, donne e uomini che hanno una storia da raccontare, sia professionale che personale, provenienti anche dal mondo del volontariato ed espressione delle diverse realtà del tessuto cittadino. Sono tantissimi i valori che ci accomunano, lo abbiamo visto in tutti questi mesi di lavoro insieme: +Europa è entrata nella coalizione di centrosinistra da dicembre scorso e abbiamo iniziato subito un percorso insieme dove ci siamo confrontati su tante tematiche, anche in diverse occasioni pubbliche.

Personalmente sono sempre stata un'europeista convinta, perchè bisogna tenere sempre più stretto il rapporto tra l'Europa e le città. Avere al nostro fianco un partito come +Europa, che ha sempre tenuto alta questa bandiera, per noi è motivo di orgoglio", ha dichiarato la candidata del centrosinistra Sara Funaro.

CAPILISTA

Massimo Pieri

Nato a Firenze il 11 febbraio 1962, Consigliere del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è stato componente del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli, consigliere provinciale di Firenze e Consigliere comunale di Firenze. Da due anni ha federato la sua associazione Firenze al centro con +Europa. A metà maggio si laurea in Scienze motorie.

Ilaria Paoletti

Nata a Firenze il 25 luglio 1969. Laureata in Studi Internazionali con una tesi sulle macroregioni europee, ha lavorato nel settore privato per poi iniziare a lavorare nel campo della cooperazione allo sviluppo. dal 2003 lavora presso la Regione Toscana dove si occupa di cooperazione territoriale europea. Attivista radicale fin dagli anni ’90 ha partecipato alle campagne referendarie di quel decennio e alle campagne internazionali in difesa dei diritti umani. Tra i fondatori di +Europa, è attualmente membro dell’Assemblea nazionale di +Europa e Presidente di +Europa Firenze.

Edi Bicocchi

Nata a Firenze il 5 settembre 1969 , sposata da più di 40 anni con Andrea Tognetti, ha un figlio, Stefano e 2 nipotini Gaia e Diego di 5 e 9 anni. Ha lavorato in Regione Toscana per 33 anni occupandosi per 23 anni di sanità e sociale, per 10 anni alla Direzione Urbanistica. È Presidente del Cral dei dipendenti della Regione Toscana.

Sono candidati:

Bruna Maria Tomasello

storica dell’arte ricercatrice indipendente si è occupata di nuove tecnologie applicate ai beni culturali e successivamente di museografia e storia del collezionismo. Ha pubblicato diversi testi sulla storia della galleria mediceo lorenese e ha curato l’allestimento di musei.

Guido Murdolo

Architetto. Dal 2009 al 2017 è stato membro del Comitato Direttivo e Presidente della Fondazione Architetti Firenze, contribuendo a promuovere la diffusione della cultura architettonica e organizzando la formazione professionale degli iscritti all’Ordine provinciale. Attualmente è responsabile della Commissione Territoriale Empolese-Val d’Elsa istituita dallo stesso Ordine e collabora all’analisi delle problematiche territoriali e urbanistiche della città, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla messa in sicurezza del territorio.

Gianni Rodella

Fotografo per 25 anni e attivista per l'associazione "Amici della Terra" di Firenze per 20 anni sempre iscritto ad associazioni come "Nessuno tocchi Caino" e "Ass. Luca Coscioni Firenze" "Partito Radicale" prima e Radicali italiani poi. Iscritto a +Europa.

Jingxia Li

Jingxia Li (detto Cinzia), nata a Gangsu in Cina, è iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma ed esercita la professione forense occupandosi di questioni penali e di questioni inerenti il diritto dell’immigrazione. Ha conseguito un master post-universitario in psicologia e criminologia forense.

Parla italiano, cinese, inglese e spagnolo.

È un punto di riferimento per i cittadini cinesi in Italia, si dedica a far conoscere e far rispettare le norme italiane ai cittadini cinesi per favorirne e promuoverne l’integrazione.

Angela Cardi

Nata e cresciuta a Firenze. Professionalmente impegnata nel settore turismo dal 1993. Ha lavorato per multinazionali nel campo dell'organizzazione congressuale ed eventi e come imprenditrice e consulente per importanti operatori del settore turistico. Appassionata di viaggi, adora gli animali e la natura, ama immensamente leggere.

Leonardo Cipriani

Laureato in Scienze Politiche, è commerciante da sempre e da più generazioni, nell'operoso rione di S. Ambrogio, laureato in Scienze politiche. Militante radicale dai primi anni ’90.

Danny Casprini

ha una laurea magistrale in giurisprudenza e un master (LLM) in diritto internazionale e cooperazione internazionale. È dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. La sua ricerca ha ad oggetto processi di innovazione sociale multi-stakeholder per la conservazione e il riuso del patrimonio architettonico industriale e le strategie comunitarie per la valorizzazione, la riqualificazione e la rigenerazione degli immobili urbani.

Una lunga esperienza nel settore della progettazione per la cooperazione internazionale e nella valutazione d’impatto di progetti e policy di innovazione sociale e di cooperazione. Ha precedentemente collaborato con think thank ed organizzazioni non governative in Libano, Giordania e Sud Africa su tematiche inerenti il rispetto dei diritti umani, l’istruzione e la libertà di insegnamento e l’imprenditoria di comunità. Esperienze che lo hanno portato nel 2020 a co-fondare l’associazione Utensilia APS attiva nel settore della formazione giovanile. Oltre alla carriera professionale, Danny ha una lunga storia di attivismo politico sui diritti delle persone LGBTQI+ e sul diritto all’istruzione. Dal 2019 è iscritto a +Europa, nel biennio 2021-2022 è stato membro di assemblea nazionale e di direzione del partito.

Sauro Bellini

sindacalista della UIL Funzione Pubblica, ex dipendente della ASL TOSCANA CENTRO, svolge attività sindacale dagli anni 90 nella sanità pubblica e privata.

È stato Presidente di della Consulta Socio Sanitaria presso il Comune di Greve in Chianti e ha fatto parte del consiglio d’amministrazione della COOP Italia Nuova dello stesso Comune.

Ha svolto attività di volontariato nel settore socio sanitario per diversi anni.

Paolo Parrini

Economista atipico, si occupa di progetti di investimento pubblici e di partenariati pubblico privati.

Barbara TeiOperatrice turistica, lavora nel settore turistico di lusso, prima direttamente nelle strutture turistiche, adesso nella creazione e vendita di pacchetti turistici.

Lista dei 36 candidati: