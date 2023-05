Zhu Ting, l'Imperatrice del volley rimane a Scandicci

L'Imperatrice del volley rimane in Toscana! Nella stagione 2023-2024 Zhu Ting affronterà il suo secondo anno consecutivo in maglia Savino Del Bene Volley.

La campionessa cinese farà dunque parte del roster affidato a coach Barbolini per la prossima stagione. Nella stagione appena conclusa Zhu Ting ha contribuito in maniera fondamentale alla conquista della CEV Cup e della qualificazione alla prossima CEV Champions League.

Nella sua prima stagione in Italia la schiacciatrice cinese è scesa in campo in 27 gare di Serie A1, venendo impiegata in 100 set. Zhu Ting, tra partite di regular season e di play off, ha realizzato ben 413 punti, 33 muri vincenti e 6 ace.

LA CARRIERA DI ZHU TING

Nata il 29 novembre 1994 a Zhoukou, città nella provincia dell'Henan, Zhu Ting è una schiacciatrice di 198 cm dotata di un'elevazione eccezionale e di grande varietà di colpi.

Zhu Ting ha iniziato la sua carriera nella stagione 2008-09, quando ha fatto il suo esordio nella seconda serie cinese, indossando maglia dello Henan Nuzi Paiqiu Dui, squadra che ha aiutato ad ottenere la promozione.

Nella stagione successiva Zhu Ting ha fatto il suo esordio nella Chinese Volleyball League, mentre nel 2011 è entrata a far parte delle nazionali giovanili della Cina, mettendo in mostra tutto il suo talento.

Nel 2013 ha fatto il suo esordio in nazionale maggiore, dimostrando sin da subito le sue qualità nel corso del Montreux Volley Masters, chiuso da miglior realizzatrice.

Nell'autunno 2013 è approdata in prestito al Guangdong Hengda Nuzi Paiqiu Julebu, con cui ha affrontato la Coppa del Mondo per club, prima di fare ritorno allo Henan Nuzi Paiqiu Dui.

Zhu Ting ha macinato risultati importanti con la Nazionale: nel 2014 ha ottenuto un secondo posto al campionato mondiale, mentre ha conquistato la medaglia d'oro al campionato asiatico e oceaniano 2015, alla Coppa del Mondo 2015 e ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, manifestazioni in cui è sempre stata eletta come miglior giocatrice e miglior schiacciatrice.

Nell'annata sportiva 2016-2017 Zhu Ting ha lasciato per la prima volta la Cina ed è approdata in Turchia, dove con la maglia del VakıfBank Spor Kulübü ha fatto vinto tutto a livello nazionale ed internazionale.

Lasciata la Turchia la giocatrice cinese ha fatto ritorno nel suo paese, dove con il Tianjin, ha vinto due scudetti consecutivi.

Alla fine dei Giochi della XXXII Olimpiade ha deciso di prendersi un periodo di pausa per curare un problema ai legamenti del polso destro.

Superato il periodo di riabilitazione ha deciso di giocare per la Savino Del Bene Volley Scandicci nella stagione 2022-2023, società con cui ha conquistato la CEV Cup 2023.

Anche Ekaterina Antropova resta a Scandicci. Nella stagione 2023-2024 Kate affronterà infatti il suo terzo anno consecutivo in maglia Savino Del Bene Volley.

La giocatrice classe 2003 sarà dunque a disposizione di coach Barbolini per la prossima stagione, con la nativa di Akureyri (Islanda) che è stata confermata nel ruolo di opposto della Savino Del Bene Volley.

Nella stagione appena conclusa Antropova ha tagliato grandi traguardi personali e collettivi, contribuendo in maniera decisiva alla conquista della CEV Cup e della qualificazione alla prossima CEV Champions League.

Nella sua seconda stagione in Toscana Antropova è stata la giocatrice più impiegata in campionato da coach Barbolini. Scesa in campo in 30 gare di Serie A1, Ekaterina ha disputato 108 set, affermandosi come miglior realizzatrice della Savino Del Bene Volley, visto che tra regular season e play off ha realizzato ben 487 punti.

A livello statistico vanno poi ricordati i 58 muri vincenti realizzati, ma soprattutto i 53 ace messi a segno, un bottino personale che le ha garantito di laurearsi come “regina della Serie A1” nella speciale classifica dei punti su battuta.

LA CARRIERA DI EKATERINA ANTROPOVA

Nata in Islanda il 19 marzo del 2003 Ekaterina si è trasferita in Russia dopo pochi mesi dalla nascita. Giovanissima è poi approdata in Italia, dove è stata tesserata nelle fila del Volley Academy Sassuolo, società nella quale è rimasta per tre stagioni.

Con la formazione emiliana Antropova ha affrontato due stagioni di Serie C, prima di fare il suo debutto in Serie A2 nell’annata 2020-2021.

Realizzando 700 punti al debutto nel campionato cadetto Antropova ha dimostrato di essere pronta per il grande salto in Serie A1, compiuto con la maglia della Savino Del Bene Volley nell’annata 2021-2022.

Nella sua prima stagione in Toscana Antropova ha conquistato la Challenge Cup 2022, mentre nella stagione appena conclusa ha vinto la CEV Cup 2023.

Dopo due successi a livello europeo Ekaterina Antropova vuole continuare la sua ascesa e nella prossima annata rimarrà uno dei punti di riferimento per l’attacco di coach Barbolini.

Intanto, il Bisonte Firenze completa il suo reparto dei liberi ingaggiando la diciannovenne Manuela Ribechi, reduce da due stagioni in A2 con il Club Italia in cui si è subito imposta come una delle migliori della categoria, nonostante la trasformazione da schiacciatrice a libero intrapresa soltanto nel 2021. Ribechi, che vestirà la maglia numero 3, farà coppia nel suo ruolo con Giulia Leonardi, in un mix di esperienza e gioventù che darà a coach Parisi ampie garanzie di scelta: per la classe 2004 sarà il debutto in serie A1, ennesimo step di un impressionante percorso di crescita che in pochi anni l’ha vista conquistare un numero enorme di trofei giovanili, sia a livello di club (col Volleyrò) che di nazionale (un argento agli europei Under 17, un argento ai mondiali Under 18 e un oro agli Europei Under 19).

LA CARRIERA – Manuela Ribechi nasce a Melzo (MI) il 15 febbraio 2004, e dopo aver mosso i primi passi nella pallavolo, come schiacciatrice, fra Vignate e Orago, nel 2017 si trasferisce a Roma, nel Volleyrò Casal de’ Pazzi, dove inizia a fare incetta di scudetti e riconoscimenti individuali a livello giovanile e dove si guadagna anche le prime convocazioni nelle nazionali giovanili azzurre: nel 2019 vince la medaglia d’argento da capitano agli Europei Under 16, nel 2020 è la miglior realizzatrice del Campionato Europeo Under 17 e nel 2021 conquista l’argento ai mondiali Under 18. Il 2021 per lei è anche l’anno del grande salto dal Volleyrò al Club Italia e del cambio di ruolo, con coach Mencarelli che la trasforma da schiacciatrice a libero: con la franchigia federale debutta in A2 e fa subito valere il suo talento, tanto che nel 2022 vince l’oro agli europei Under 19, venendo premiata come miglior libero del torneo. Adesso lo sbarco a Il Bisonte.

LE PAROLE DI MANUELA RIBECHI – “La possibilità di venire a Il Bisonte la devo al mio procuratore, che fra le varie opzioni mi ha proposto Firenze: l’ho subito scelta perché credo che sia una società che può farmi crescere tanto. Ho grandi aspettative sulla prossima stagione, sia a livello individuale che di squadra: mi sembra stia nascendo un gruppo forte, quindi la possibilità di ambire a dei bei traguardi c’è. Ho tante amiche che hanno vestito questa maglia, ed è anche grazie a loro se ho deciso di venire a Firenze: mi hanno detto che è una società tranquilla, che punta molto alla crescita delle sue atlete e che coach Carlo Parisi è molto bravo. Penso che stare al fianco di una giocatrice così forte ed esperta come Leonardi possa darmi la possibilità di imparare tantissimo: uno degli obiettivi che mi sono data per la prossima stagione è quello di ‘rubare’ da lei il più possibile”.