Lilt for men: ‘Proteggiti dai colpi bassi’ contro i tumori nell'uomo

Torna la campagna dedicata ai tumori della sfera genitale maschile. Il 28 novembre il "Biancone" sarà illuminato. L’assessore Vannucci: “Vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce”. Il 29 novembre visite di controllo gratuite

Torna “Percorso Azzurro - Lilt for men”, la campagna lanciata a livello nazionale dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nel mese di novembre, per diffondere la cultura della prevenzione anche nell’uomo. L’iniziativa a Firenze è in collaborazione con la S. C. Nefrologia OSMA, guidata dal dr. Pietro Claudio Dattolo, e supportata dai Comuni di Firenze e Scandicci.

A Firenze, il 28 novembre, verrà illuminata la Fontana del Nettuno in piazza Signoria grazie al sostegno dell’assessore a Welfare Andrea Vannucci e di Silfi spa.

In Italia sono proprio gli uomini quelli a cui vengono diagnosticati più tumori maligni: si stima che su 371.000 nuovi casi di tumore maligno, circa 196.000 vengano diagnosticati negli uomini.

I dati ci dicono che 1 uomo su 9 si ammala di tumore alla prostata (37.000 casi) e quello ai testicoli è la neoplasia maschile più frequente tra gli under 50.

La prevenzione e la diagnosi precoce oggi sono le armi più efficaci contro il cancro per questo LILT lancia una campagna informativa e propone controlli dedicati.

“Il Comune di Firenze aderisce al ‘Percorso azzurro - Lilt for men’ perché crediamo fortemente nell’importanza della prevenzione - dichiara l’assessore a Welfare e Sanità Andrea Vannucci - grazie alla quale si possono salvare tante vite umane. Per questa occasione siamo al fianco di Lilt illuminando di azzurro la Fontana del Nettuno in piazza Signoria”. “Con i suoi operatori e volontari - continua Vannucci -, la Lilt svolge a livello nazionale e locale un’importante e preziosa attività per quanto riguarda la prevenzione, l’assistenza domiciliare e la riabilitazione oncologica. Con il Biancone illuminato di blu vogliamo accendere i riflettori sui tumori della sfera genitale maschile e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Facendo controlli regolari, infatti, il tumore può essere sconfitto”.

“Non è facile convincere gli uomini a sottoporsi a questo tipo di controlli - afferma il presidente LILT Firenze Alexander Peirano - perché molto spesso sono tematiche considerate tabù. Nelle donne c’è più attenzione alla diagnosi precoce dei tumori femminili e il nostro obiettivo deve essere quello di informare al meglio affinché anche il sesso maschile faccia propria la cultura della prevenzione in particolare per questo tipo di tumori. La sensibilizzazione è anche rivolta alla istituzioni perché con la prevenzione si migliora la qualità della vita e si riducono le spese sanitarie e ringrazio gli assessori alla salute dei Comuni di Firenze e Scandicci, Andrea Vannucci e Andrea Franceschi, per essere al nostro fianco. Un grazie particolare ai nostri medici e a quelli della S.C. Nefrologia OSMA diretti dal dr. Dattolo, per essersi messi ancora una volta a completa disposizione dell’associazione”.

“Puntiamo con sempre più convinzione alla cultura della prevenzione - dice l’assessore alle Politiche socio sanitarie del Comune di Scandicci Andrea Franceschi - prendersi cura di sé è la migliore delle abitudini, ed è il fattore che assieme alla ricerca scientifica contribuisce maggiormente alla qualità della vita e alla salute diffusa, specialmente nelle nostre comunità in cui la vita media è costantemente in aumento. Un apprezzamento particolare va al lavoro di Lilt e a questa iniziativa: l’obiettivo infatti è accrescere la consapevolezza di quanto sia importante la prevenzione anche negli uomini, che solitamente sono più restii delle donne a fare controlli regolari”.

La campagna

Per prevenire questi tumori occorre innanzitutto conoscerli: sarà disponibile l’opuscolo informativo “Proteggiti dai colpi bassi”, con informazioni, dati e consigli per la prevenzione dei tumori dell’apparato genitale maschile a 360 gradi. L’opuscolo e la campagna affrontano, infatti, non solo il più noto cancro alla prostata, ma anche i meno conosciuti tumori al testicolo e al pene.

Le visite di controllo

Il 29 novembre, inoltre, sarà possibile effettuare visite di controllo gratuite.

La LILT Firenze sarà presente in piazza della Resistenza a Scandicci con l’unità mobile dell’Associazione e i medici che hanno aderito alla Campagna, dalle 9,30 alle 18.

Per prenotare una visita basta chiamare la sede LILT allo 055.576939.