Lido di Camaiore: 15 anni di Galleria Europa

Lunedì 19 agosto si inaugura una rassegna di pittura con opere degli artisti Bianchi, Caciagli, Corti, Francesconi, Morelli, Orfeo, Rota e Taddei. In collaborazione con Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio

Lunedì 19 agosto 2019 alle ore 21.00, presso la Galleria Europa sul lungomare Europa 41 a Lido di Camaiore (Lu), si inaugura la rassegna di pittura "2004 - 2019: 15 anni di Galleria Europa".

La Galleria Europa compie 15 anni. Era il 31 luglio 2004 e lo spazio espositivo situato sul lungomare di Lido di Camaiore apriva i battenti con la mostra di pittura “Confronti”

Il Comune di Camaiore, seguendo il suggerimento degli amministratori della Circoscrizione 3 Lido di Camaiore, aveva deciso di ristrutturare i luminosi locali dell’ex Farmacia Comunale della frazione e di destinarli a galleria d’arte contemporanea. Un’iniziativa rilevante e densa di significato, nata con l’intento di rivitalizzare un settore - quello delle arti visive - che aveva sempre contato molti appassionati tra il pubblico della località versiliese. Le stagioni si sono alternate, così come le amministrazioni comunali: la Galleria Europa è ancora attiva e continua a richiamare numerose presenze, soprattutto in primavera e in estate.

I pittori della presente rassegna hanno già tenuto mostre, sia personali che collettive, presso lo spazio sul lungomare Europa di Lido di Camaiore nel periodo compreso tra il 2004 e il 2018: Marco Bianchi (Pescia, 1944), Daniela Caciagli (Bibbona, 1962), Riccardo Corti (Firenze, 1952), Beppe Francesconi (Marina di Massa, 1961), Guido Morelli (La Spezia, 1967), Armando Orfeo (Marina di Grosseto, 1964), Lisandro Rota (Lucca, 1946), Valente Taddei (Viareggio, 1964). Otto artisti dai nutriti curricula espositivi, differenti tra loro per cifra stilistica, tecniche utilizzate e formazione estetica, ma accomunati da un profondo spirito di ricerca nei rispettivi percorsi creativi.

La mostra, corredata di brochure con introduzione di Gianni Costa, è organizzata in sinergia con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio ed è patrocinata dal Comune di Camaiore. Resterà aperta fino a domenica 8 settembre 2019, tutti i giorni con orario 21.00 - 23.30. Infoline: 333 2318925.

Web: http://www.mercurioviareggio.com/galleria-europa.htm