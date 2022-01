Liceo Agnoletti, un esempio a livello nazionale

Il nuovo liceo Agnoletti. Ecco la scuola del futuro

“Quando si apre una nuova scuola è sempre una festa per tutta la comunità, soprattutto questa che nasce dall'impegno comune degli enti locali e dell'impresa. Abbiamo bisogno di esempi concreti come questo, cui fare riferimento. Per noi la scuola è la priorità. E’ un elemento assolutamente fondante”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto insieme al presidente della Regione Eugenio Giani all’inaugurazione della parte nuova del Liceo scientifico Anna Maria Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino.

La nuova sede dell'istituto Enriques Agnoletti sorge all'interno del polo tecnologico di Sesto Fiorentino. E’ stata progettata ad alta prestazione energetica, per minimizzare i consumi, e con spazi flessibili e polifunzionali, per facilitare lo studio, l'aggregazione e la socializzazione tra gli studenti. Ha richiesto un investimento di 17,6 milioni di euro: 10 milioni sono stati finanziati dalla Regione Toscana, 7 milioni dalla Città metropolitana e 600mila euro dall'Università di Firenze.

Video Toscana Notizie