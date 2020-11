Libri volanti contro l’isolamento

San Casciano in Val di Pesa: prestiti a domicilio o su appuntamento nel giardino della biblioteca

Con la biblioteca chiusa fino al 3 dicembre, come previsto dal Dpcm dello scorso 3 novembre, la cultura non ferma il suo viaggio, fatto di saperi e conoscenza e libri ‘volanti’ che entrano nelle case dei cittadini per fare compagnia, contrastare noia e isolamento, supportare lettori di ogni età ed in particolare le fasce deboli della popolazione. La biblioteca comunale offre due possibilità per accedere al servizio di prestito di volumi e documenti del patrimonio librario di San Casciano. Prestiti a domicilio o su appuntamento nel giardino della biblioteca.

Dal 12 novembre il Comune attiva una forma alternativa del servizio di prestito dei libri della biblioteca, proponendo due diverse modalità di accesso. I volumi, dopo averli scelti dal catalogo on line disponibile dal sito del Comune (https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/), potranno essere consegnati a domicilio, davanti alla porta di casa o su appuntamento nel giardino della biblioteca.

“Il protocollo del prestito dei libri a domicilio o su appuntamento avviene in totale sicurezza – spiega l’assessore alla Cultura Maura Masini – i volumi che escono dalla biblioteca vengono sanificati e, tra un prestito e l’altro, vengono messi in quarantena per il periodo necessario in ambienti opportunamente igienizzati”

Per quanto riguarda il prestito a domicilio il servizio, rivolto ai cittadini residenti nel territorio comunale, è a disposizione delle persone over 70 e di coloro che per problemi di salute sono impossibilitati a recarsi personalmente in biblioteca. Per inoltrare la richiesta è sufficiente scrivere una email a biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it (avendo cura di specificare nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di consegna e gli estremi del materiale che si intende richiedere) oppure telefonare al numero 055 8256380 negli orari lunedì e giovedì 9-13 e 15-19; martedì, mercoledì, venerdì 9-13. Le consegne saranno effettuate nei giorni di lunedì e giovedì in orario pomeridiano. Per quanto riguarda il prestito su appuntamento, che avverrà nel giardino della biblioteca, senza alcun contatto con i bibliotecari, è necessario inoltrare la richiesta scrivendo una email a biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it (avendo cura di specificare nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e gli estremi del materiale che si intende richiedere) oppure telefonare al numero 055 8256380 negli orari: lunedì e giovedì 9-13 e 15-19; martedì, mercoledì, venerdì 9-13. Il ritiro del materiale potrà avvenire, previo appuntamento, il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Si possono chiedere in prestito per 30 giorni fino ad un massimo di 5 libri (di cui massimo 3 con il prestito interbibliotecario) e 2 dvd, una volta al mese. Il ritiro si terrà nel giardino della biblioteca (accesso da via Lucardesi, 6) il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Per le restituzioni potrà essere utilizzato il box esterno (h24) posizionato in via Roma 37.