Libri: la polizia di Firenze nell’alluvione del ‘66

Lunedì 19 novembre alle ore 17, sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, la presentazione del volume di Sergio e Daniele Tinti (Edizioni dell’Assemblea). Intervengono il questore Alberto Intini, Margherita Cassano, presidente della Corte d’Appello di Firenze e il prefetto di Firenze, Laura Lega

La polizia di Firenze nell’alluvione del ’66 è il libro di Sergio e Daniele Tinti (Edizioni dell’Assemblea) che descrive l’alluvione con gli occhi degli uomini e donne della Polizia di Firenze, in prima linea in quei giorni tragici per salvare i fiorentini e la città.

Il volume sarà presentato lunedì 19 novembre, alle ore 17, nella sala del Gonfalone di palazzo del Pegaso. I saluti di Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana e di Alberto Intini, questore della provincia di Firenze, apriranno i lavori, moderati dal giornalista Sandro Bennucci, direttore di Firenzepost.

Seguiranno gli interventi di Massimo Ruffilli, presidente Aci di Firenze; Margherita Cassano, presidente della Corte d’Appello di Firenze e della deputata Rosa Maria Di Giorgi. Le conclusioni saranno affidate a Laura Lega, prefetto della Provincia di Firenze. Sono previste letture di Marco Vichi e Lorenzo Degl’Innocenti. Alla presentazione saranno presenti gli autori del volume.